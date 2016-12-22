Решением проблем квартала в петербургском Полюстрове займутся чиновники и ТСЖ

Весной должно стать ясно, смогут ли договориться об увеличении выездов из дворов многочисленные управляющие компании, в ведении которых находятся высотки в Калининском районе.
Его создали специально по инициативе жителей многоэтажек, ограниченных проспектами Маршала Блюхера, Кондратьевским, Лабораторным и Бестужевской улицей. Транспортные проблемы, по словам собственников квартир, требуют скорейшего решения. Катастрофически не хватает выездов из дворов и парковочных мест. Владельцы вынуждены оставлять свои автомобили на тротуарах, газонах и даже в проездах. Во дворы не могут проехать мусоровозы, скорая помощь и МЧС.
Инициативная группа жильцов подготовила конкретные предложения по благоустройству. Однако в администрации отвечают: в первую очередь, для принятия решений между собой должны договориться управляющие компании. А их сразу несколько на один квартал.
Поэтому сначала в «Полюстрово-36» должны провести публичные слушания в каждом из ТСЖ. И только после одобрения общего проекта (примерно в начале весны) все стороны снова соберутся в районной администрации.
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