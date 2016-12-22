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  • 23.12, 02:02
Решением проблем квартала в петербургском Полюстрове займутся чиновники и ТСЖ. ЖКХ, Санкт-Петербург, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Решением проблем квартала в петербургском Полюстрове займутся чиновники и ТСЖ

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Решением проблем квартала в петербургском Полюстрове займутся чиновники и ТСЖ

Решением проблем квартала в петербургском Полюстрове займутся чиновники и ТСЖ

    Весной должно стать ясно, смогут ли договориться об увеличении выездов из дворов многочисленные управляющие компании, в ведении которых находятся высотки в Калининском районе.

    Ситуацию вокруг квартала Полюстрово-36 в Калининском районе Петербурга будет курировать местная администрация. Такое решение приняли накануне на первом заседании координационного совета.

    Его создали специально по инициативе жителей многоэтажек, ограниченных проспектами Маршала Блюхера, Кондратьевским, Лабораторным и Бестужевской улицей. Транспортные проблемы, по словам собственников квартир, требуют скорейшего решения. Катастрофически не хватает выездов из дворов и парковочных мест. Владельцы вынуждены оставлять свои автомобили на тротуарах, газонах и даже в проездах. Во дворы не могут проехать мусоровозы, скорая помощь и МЧС.

    Инициативная группа жильцов подготовила конкретные предложения по благоустройству. Однако в администрации отвечают: в первую очередь, для принятия решений между собой должны договориться управляющие компании. А их сразу несколько на один квартал.

    Поэтому сначала в «Полюстрово-36» должны провести публичные слушания в каждом из ТСЖ. И только после одобрения общего проекта (примерно в начале весны) все стороны снова соберутся в районной администрации.

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