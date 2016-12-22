#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Хвост
Хвост 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 04:09
Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве. Санкт-Петербург, банки, мошенничество, обыски, полиция, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве

комментировать

Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве

Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве

    Следственные мероприятия проходят в отделениях кредитного учреждения по всей стране. В Петербурге пять менеджеров доставлены в полицию.

    Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит обыски в подразделениях банка «Советский», головной офис которого находится в Северной столице. Масштабная проверка проходит по всей России. Она связана с уголовным делом о мошенничестве.

    По информации интернет-газеты «Фонтанка.ру», дело было возбуждено по инициативе самого финансового учреждения и касается деятельности бывших совладельцев. Сообщается, что силовики после обысков доставили к следователям пятерых фигурантов дела.

    В Петербурге, по данным СМИ, полицейские посетили девять адресов. Однако в самом банке утверждают, что все подразделения работают в штатном режиме, а информация об обысках не соответствует действительности. Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте банка «Советский».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru