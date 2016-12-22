Банк «Советский» обыскивают по делу о мошенничестве

Следственные мероприятия проходят в отделениях кредитного учреждения по всей стране. В Петербурге пять менеджеров доставлены в полицию.
По информации интернет-газеты «Фонтанка.ру», дело было возбуждено по инициативе самого финансового учреждения и касается деятельности бывших совладельцев. Сообщается, что силовики после обысков доставили к следователям пятерых фигурантов дела.
В Петербурге, по данным СМИ, полицейские посетили девять адресов. Однако в самом банке утверждают, что все подразделения работают в штатном режиме, а информация об обысках не соответствует действительности. Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте банка «Советский».
Комментарии