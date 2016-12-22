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  • 23.12, 01:59

Тело внука Сталина нашли на улице в Москве

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Тело внука Сталина нашли на улице в Москве

Тело внука Сталина нашли на улице в Москве

Стали известны обстоятельства смерти внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили.

Тело Евгения Джугашвили было обнаружено сегодня на улице неподалеку от его дома на северо-востоке Москвы.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», внук Сталина потерял сознание на остановке общественного транспорта. Он скончался до приезда скорой.

Ранее сегодня стало известно, что Евгений Джугашвили, который родился в семье старшего сына Сталина Якова, умер на 81-м году жизни.

Евгений Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда . Также он снимался в ряде фильмов о Сталине. Надо сказать, что только накануне, 21 декабря, отмечалась 137-я годовщина со дня рождения Иосифа Сталина.

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