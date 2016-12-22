Тело внука Сталина нашли на улице в Москве

Стали известны обстоятельства смерти внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», внук Сталина потерял сознание на остановке общественного транспорта. Он скончался до приезда скорой.
Ранее сегодня стало известно, что Евгений Джугашвили, который родился в семье старшего сына Сталина Якова, умер на 81-м году жизни.
Евгений Джугашвили стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда . Также он снимался в ряде фильмов о Сталине. Надо сказать, что только накануне, 21 декабря, отмечалась 137-я годовщина со дня рождения Иосифа Сталина.
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