#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.12, 02:04

В Госдуму внесен проект о продлении ОСАГО при отсутствии бланков

комментировать

В Госдуму внесен проект о продлении ОСАГО при отсутствии бланков

В Госдуму внесен проект о продлении ОСАГО при отсутствии бланков

Законопроект позволяет продлить на 30 дней срок действия заканчивающегося договора ОСАГО при отсутствии у страховщика бланка страхового полиса. Авторы проекта — депутаты Воронежской области.

Иными словами, законодатели требуют не ограничивать автовладельцев в праве пользования своей собственностью только по причине нехватки у страховщиков бланков договора ОСАГО.

Страховые агенты могут заключить со страхователем допсоглашение и продлить действие прежнего документа, но не более чем на месяц. А спустя 30 дней уже действовать в установленном порядке, говорится в документе.

Воронежские депутаты отмечают, что сейчас в законе об ОСАГО не содержится правовых норм, прямо регулирующих действия страховых компаний в подобном случае.

Депутаты напоминают страхователям, что с 1 января 2017 года можно будет заключить договор ОСАГО в электронной форме, что тоже существенно поможет упростить процедуру оформления полиса, передает РИА Новости.

В последние годы во многих регионах России продление полисов обязательного страхования автогражданской ответственности стало для водителей настоящей головной болью: ссылаясь на отсутствие полисов, страховщики вынуждают их оплачивать дополнительные услуги — например, заключать договоры страхования жизни. Очереди за полисами кое-где растягиваются на несколько дней.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru