В Госдуму внесен проект о продлении ОСАГО при отсутствии бланков

Законопроект позволяет продлить на 30 дней срок действия заканчивающегося договора ОСАГО при отсутствии у страховщика бланка страхового полиса. Авторы проекта — депутаты Воронежской области.
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Страховые агенты могут заключить со страхователем допсоглашение и продлить действие прежнего документа, но не более чем на месяц. А спустя 30 дней уже действовать в установленном порядке, говорится в документе.
Воронежские депутаты отмечают, что сейчас в законе об ОСАГО не содержится правовых норм, прямо регулирующих действия страховых компаний в подобном случае.
Депутаты напоминают страхователям, что с 1 января 2017 года можно будет заключить договор ОСАГО в электронной форме, что тоже существенно поможет упростить процедуру оформления полиса, передает РИА Новости.
В последние годы во многих регионах России продление полисов обязательного страхования автогражданской ответственности стало для водителей настоящей головной болью: ссылаясь на отсутствие полисов, страховщики вынуждают их оплачивать дополнительные услуги — например, заключать договоры страхования жизни. Очереди за полисами кое-где растягиваются на несколько дней.
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