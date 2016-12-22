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  • 23.12, 02:03
Полиция устанавливает личности хулиганов, стрелявших в питерском ресторане. Санкт-Петербург, рестораны и кафе, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полиция устанавливает личности хулиганов, стрелявших в питерском ресторане

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Полиция устанавливает личности хулиганов, стрелявших в питерском ресторане

Полиция устанавливает личности хулиганов, стрелявших в питерском ресторане

    По факту стрельбы на Большом проспекте Петроградской стороны возбуждено уголовно е дело по статье «Хулиганство».

    Затеявшие перестрелку в ресторане «Капулетти» в Петроградском районе Петербурга будет отвечать перед законом согласно Уголовному кодексу. Уже возбуждено уголовное дело.

    В настоящий момент полицией приняты все необходимые меры, направленные на установление личностей всех участников данного конфликта. Проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются причины и обстоятельства инцидента.

    Напомним: накануне днем посетители заведения на Большом проспекте выясняли отношения с помощью травматического оружия. С места происшествия участники конфликта скрылись до прибытия полиции, но уже вечером один из них обратился в больницу с ранением. Получив помощь медиков, пострадавший самовольно покинул лечебное учреждение.

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