Полиция устанавливает личности хулиганов, стрелявших в питерском ресторане

По факту стрельбы на Большом проспекте Петроградской стороны возбуждено уголовно е дело по статье «Хулиганство».
Затеявшие перестрелку в ресторане «Капулетти» в Петроградском районе Петербурга будет отвечать перед законом согласно Уголовному кодексу. Уже возбуждено уголовное дело.
В настоящий момент полицией приняты все необходимые меры, направленные на установление личностей всех участников данного конфликта
. Проводятся следственно-оперативные мероприятия и выясняются причины и обстоятельства инцидента.
Напомним: накануне днем посетители заведения на Большом проспекте выясняли отношения с помощью травматического оружия. С места происшествия участники конфликта скрылись до прибытия полиции, но уже вечером один из них обратился в больницу с ранением. Получив помощь медиков, пострадавший самовольно покинул лечебное учреждение.
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