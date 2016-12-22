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  • 22.12, 17:33

Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента РФ

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Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента РФ

Песков прокомментировал планы Навального участвовать в выборах президента РФ

Тема выборов президента пока не стоит на повестке дня, кампания не начиналась, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать намерение Алексея Навального баллотироваться на высший государственный пост.

Песков отметил, что, во-первых, пока «темы выборов на повестке дня нет». Следом пресс-секретарь главы государства сослался на Конституцию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Второе: в Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России для того, чтобы выдвигаться в президенты».

Песков добавил, что при соответствии этим критериям выдвигаться в президенты в праве любой гражданин РФ.

О намерении участвовать в выборах президента России Алексей Навальный заявил 13 декабря.

Комментируя сведения ряда журналистов о возможном переносе выборов главы государства, пресс-секретарь назвал обсуждение этого вопроса «гаданием на кофейной гуще», сообщает ТАСС.

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