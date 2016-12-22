#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.12, 17:31
В Люберцах семью из четырех человек силой выселили из квартиры. Московская область, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Люберцах семью из четырех человек силой выселили из квартиры

3 комментария
В Люберцах семью из четырех человек силой выселили из квартиры

В Люберцах семью из четырех человек силой выселили из квартиры

В Люберцах семью из четырех человек силой выселили из квартиры

    Полицейские выясняют, кто выгнал из квартиры на улицу семью из четырех человек в Люберцах. В своем заявлении в полицию пострадавшие рассказали о том, что на протяжении нескольких недель к ним неоднократно врывались незнакомцы: избивали, пускали в ход газовый баллончик и требовали незамедлительно покинуть жилплощадь.

    Трое крепких, не знакомых мужчин пришли к ним домой, вытолкали из квартиры мать, а потом взялись и за главу семейства. Его, пенсионера, недавно пережившего инсульт, волоком вытащили в подъезд. Мужчина был не в силах сопротивляться. После разбрызгали в квартире газ из баллончика. Жильцы попытались выяснить, кто к ним ворвался. Четкого ответа не получили.

    Атикат Нажмутдинова, пострадавшая: «Они просто вломились в квартиру и говорили: покидайте помещение. На все наши вопросы они не отвечали. На просьбы показать документы и на каком основании, где решение суда, о котором они говорят — они никак не реагировали, ничего не отвечали и ничего не показывали».

    Родственники связывают произошедшее с недавним судебным процессом. Администрация поселка Малаховка подала иск с требованием выселить Нажмутдиновых из квартиры, выданной в свое время в качестве служебной. Глава семьи работал в ремонтно-строительном управлении. Потом сменил сферу деятельности. И чиновники решили получить обратно квадратные метры. Суд удовлетворил иск лишь частично — выселить должны только мать, а супругу и их детям позволили остаться. Но незваные гости не стали слушать объяснения и выдворили всех. Сменили дверной замок, дверь опечатали. Даже вещи не дали собрать.

    Старшей дочери врачи диагностировали сотрясение. Ушибы, синяки и царапины достались каждому члену семьи. Несколько дней они ютились у соседей и ходили по инстанциям. Накануне из квартиры вывезли вещи Нажмутдиновых. При этом присутствовала главный специалист отдела имущества и землепользования поселка Ольга Бойкова. Однако ни она, ни ее подчиненные не объяснили, куда отправили семейное имущество. А со всеми вопросами посоветовали обращаться в администрацию.

    В администрацию семья, конечно, обратится. Но параллельно были направлены заявления в полицию и прокуратуру.

    Подробности конфликта выяснял корреспондент НТВ Артур Коньков.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru