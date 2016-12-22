В Люберцах семью из четырех человек силой выселили из квартиры

Полицейские выясняют, кто выгнал из квартиры на улицу семью из четырех человек в Люберцах. В своем заявлении в полицию пострадавшие рассказали о том, что на протяжении нескольких недель к ним неоднократно врывались незнакомцы: избивали, пускали в ход газовый баллончик и требовали незамедлительно покинуть жилплощадь.
Атикат Нажмутдинова, пострадавшая: «Они просто вломились в квартиру и говорили: покидайте помещение. На все наши вопросы они не отвечали. На просьбы показать документы и на каком основании, где решение суда, о котором они говорят — они никак не реагировали, ничего не отвечали и ничего не показывали».
Родственники связывают произошедшее с недавним судебным процессом. Администрация поселка Малаховка подала иск с требованием выселить Нажмутдиновых из квартиры, выданной в свое время в качестве служебной. Глава семьи работал в ремонтно-строительном управлении. Потом сменил сферу деятельности. И чиновники решили получить обратно квадратные метры. Суд удовлетворил иск лишь частично — выселить должны только мать, а супругу и их детям позволили остаться. Но незваные гости не стали слушать объяснения и выдворили всех. Сменили дверной замок, дверь опечатали. Даже вещи не дали собрать.
Старшей дочери врачи диагностировали сотрясение. Ушибы, синяки и царапины достались каждому члену семьи. Несколько дней они ютились у соседей и ходили по инстанциям. Накануне из квартиры вывезли вещи Нажмутдиновых. При этом присутствовала главный специалист отдела имущества и землепользования поселка Ольга Бойкова. Однако ни она, ни ее подчиненные не объяснили, куда отправили семейное имущество. А со всеми вопросами посоветовали обращаться в администрацию.
В администрацию семья, конечно, обратится. Но параллельно были направлены заявления в полицию и прокуратуру.
Подробности конфликта выяснял корреспондент НТВ Артур Коньков.
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