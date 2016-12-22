Под Костромой бунтуют резчики по дереву, пытаясь спасти колледж

Жители небольшого города Буй в Костромской области встали на защиту колледжа искусств. Это уникальное учебное заведение готовит специалистов по старинным техникам резьбы и мозаики. Таких училищ в России — всего два. Но местные власти решили, что от него нет никакой пользы, и объявили о его закрытии.

Такое мастерство Тутанхамон точно оценил бы. Его трон один в один, только не из золота. Буйские мастера вырезали это египетское чудо из дерева.: «То есть аналогичных копий просто не существует?», хранитель фонда Буйского краеведческого музея: «Нет. Только есть оригинал в одном из известных музеев мира. Выполнить именно по размерам, как он должен выглядеть, смогли студенты. Уровень очень высокий».Художественную резьбу, как и древнейшую технику деревянной мозаики, в Буйском областном колледже искусств преподают как отдельные специальности. Мастеров такого уровня готовят только в подмосковном училище имени Васнецова и здесь — в отдаленном райцентре Костромской области. Новость о скором закрытии колледжа воспитанники встретили с недоумением. Ведь эта профессия гарантирует трудоустройство., преподаватель: «Что касается дерева, работают все, кто выпускались. Есть всякие жизненные ситуации: кто-то скульптор, кто-то уже частный предприниматель, уже добились многого».Кроме мастеров по дереву здесь обучаются и декораторы, и музыканты. Всего 46 студентов со всей Костромской области плюс 93 слушателя в Школе искусств при колледже. Итого 139 человек. В этом году до заданного плана по набору не хватило всего двоих. Однако БОКИ объявили крайне неэффективным учебным заведением. Руководитель областного департамента культуры родителям и педагогам о закрытии сообщила лично., департамент культуры Костромской области: «На сегодняшний день ситуация с колледжем критично плоха. Наша задача, моя, как руководителя отрасли, специалисты должны быть подготовлены качественно».Учебное заведение якобы не выполняет государственное задание. И отстает по всем показателям. Но уточнить, по каким именно, при педагогах со стажем молодой руководитель так и не решилась.Училище культуры здесь основали почти 50 лет назад. И за это время памятник архитектуры XIX века ни разу капитально не ремонтировали. Жители Буя поговаривают, что здание в центре города приглянусь местному предпринимателю, и он хочет открыть здесь гостиницу.Еще один вариант ликвидировать учебное заведение — признать здание аварийным. Денег на ремонт и так не выделяли уже много лет. И как только начались разговоры о закрытии, кто-то ночью разрушил часть стены. И теперь путь в искусство в городе Буй стал заметно прохладнее.Температура в отапливаемых помещениях едва дотягивает до 12 градусов. Уголь в колледж этой зимой так и не завезли. Если учреждение закроют, бюджет Костромской области сэкономит 18 миллионов рублей. Хотя все дорогостоящие инструменты и материалы педагоги и родители уже несколько лет покупают сами., Буйский областной колледж искусств: «Нам приходится копить денежки. И приобретать инструменты на добровольные пожертвования родителей. В этом году мы купили баян „Юпитер“, порядка 60 тысяч, может быть больше. Синтезатор приобрели».Анастасия приехала сюда, за 200 километров, чтобы научиться игре на флейте, а потом в маленьком отделенном городке Нея Костромской области открыть свой класс флейты. Говорит, что все, кто уезжает учиться в большие города, обычно там и остаются., студентка: «Никто не хочет уже возвращаться в деревни, а у нас именно все выпускники возвращаются. Все, кто учились, все вернулись».Но в областном центре на культурные запросы сел и деревень не обратили внимания. Жители Буя сейчас собирают подписи и просят не закрывать учреждение, без которого небольшой городок может превратиться в большую заброшенную деревню.