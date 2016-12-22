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  • 22.12, 17:30
В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам. губернаторы, депутаты, Новый год, подарки, Самара, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам

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В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам

В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам

В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам

    В Самаре в преддверии Нового года разгорелся скандал вокруг подарков, которые получили от губернатора депутаты. В продовольственный паек включены водка, колбаса, сыр и сгущенка — примечательно, что в основном все продукты из Мордовии, которой Николай Меркушкин руководил в последние годы.

    Подарки обошлись областной казне в десятки миллионов рублей. Но народные избранники широкий жест не оценили. Почему — выяснил корреспондент НТВ Михаил Чернов.

    Дареному коню в зубы не смотрят, но к дареным подаркам это не относится, решили самарские депутаты. И свои новогодние подарки передарили малоимущим. Губернатор Николай Меркушкин, спровоцировал предновогодний скандал. После того, как в местных интернет-изданиях написали, что глава региона одарил депутатов продуктово-водочными наборами.

    Владимир Брязу, депутат Совета депутатов Кировского района: «Губернатор вместо того, чтоб детям какие-то подарки сделать, начинает задаривать депутатов. Если бы на районный совет это выходило, то районный совет бы принял решение отказаться от этих подарков, поэтому просто по одному всех вызванивали».

    В районных советах щекотливый вопрос на голосование не ставили. Но в кулуарах решили отдать свои подарки малоимущим всей фракцией. А главу региона обвинили в том, что транжирит бюджетные деньги.

    Игорь Тошев, депутат Совета депутатов Кировского района: «Если они считают, что нас таким образом прикармливают, мне это не надо. Бюджет и так трещит по швам».

    Общественность и депутаты возмутились и тем, что водку дарят и пьющим, и непьющим. И тем, что сделана она из мордовского спирта. Там же, на родине губернатора, произведены два вида сгущенки и сыра.

    Андрей Соколов, руководитель общественного движения «Самарский союз избирателей»: «Ставился не раз вопрос о законности расходования средств из фонда губернатора, но он ответа так и не получил. Около 30 миллионов ежегодно уходят так или иначе в Мордовию».

    Михаил Матвеев, депутат Самарской губернской думы: «Основная масса народа к этому относится, как к проявлению барства губернатора, который дарит к празднику палку колбасы».

    Возмутил и сам новогодний бюджет — на подарки ушло 34 миллиона рублей. Подробнее — в материале НТВ.

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