В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам

В Самаре в преддверии Нового года разгорелся скандал вокруг подарков, которые получили от губернатора депутаты. В продовольственный паек включены водка, колбаса, сыр и сгущенка — примечательно, что в основном все продукты из Мордовии, которой Николай Меркушкин руководил в последние годы.

Подарки обошлись областной казне в десятки миллионов рублей. Но народные избранники широкий жест не оценили. Почему — выяснилДареному коню в зубы не смотрят, но к дареным подаркам это не относится, решили самарские депутаты. И свои новогодние подарки передарили малоимущим. Губернатор Николай Меркушкин, спровоцировал предновогодний скандал. После того, как в местных интернет-изданиях написали, что глава региона одарил депутатов продуктово-водочными наборами., депутат Совета депутатов Кировского района: «Губернатор вместо того, чтоб детям какие-то подарки сделать, начинает задаривать депутатов. Если бы на районный совет это выходило, то районный совет бы принял решение отказаться от этих подарков, поэтому просто по одному всех вызванивали».В районных советах щекотливый вопрос на голосование не ставили. Но в кулуарах решили отдать свои подарки малоимущим всей фракцией. А главу региона обвинили в том, что транжирит бюджетные деньги., депутат Совета депутатов Кировского района: «Если они считают, что нас таким образом прикармливают, мне это не надо. Бюджет и так трещит по швам».Общественность и депутаты возмутились и тем, что водку дарят и пьющим, и непьющим. И тем, что сделана она из мордовского спирта. Там же, на родине губернатора, произведены два вида сгущенки и сыра., руководитель общественного движения «Самарский союз избирателей»: «Ставился не раз вопрос о законности расходования средств из фонда губернатора, но он ответа так и не получил. Около 30 миллионов ежегодно уходят так или иначе в Мордовию»., депутат Самарской губернской думы: «Основная масса народа к этому относится, как к проявлению барства губернатора, который дарит к празднику палку колбасы».Возмутил и сам новогодний бюджет — на подарки ушло 34 миллиона рублей. Подробнее — в материале НТВ.