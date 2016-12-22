В Самаре разразился скандал вокруг губернаторских подарков депутатам

В Самаре в преддверии Нового года разгорелся скандал вокруг подарков, которые получили от губернатора депутаты. В продовольственный паек включены водка, колбаса, сыр и сгущенка — примечательно, что в основном все продукты из Мордовии, которой Николай Меркушкин руководил в последние годы.
Дареному коню в зубы не смотрят, но к дареным подаркам это не относится, решили самарские депутаты. И свои новогодние подарки передарили малоимущим. Губернатор Николай Меркушкин, спровоцировал предновогодний скандал. После того, как в местных интернет-изданиях написали, что глава региона одарил депутатов продуктово-водочными наборами.
Владимир Брязу, депутат Совета депутатов Кировского района: «Губернатор вместо того, чтоб детям какие-то подарки сделать, начинает задаривать депутатов. Если бы на районный совет это выходило, то районный совет бы принял решение отказаться от этих подарков, поэтому просто по одному всех вызванивали».
В районных советах щекотливый вопрос на голосование не ставили. Но в кулуарах решили отдать свои подарки малоимущим всей фракцией. А главу региона обвинили в том, что транжирит бюджетные деньги.
Игорь Тошев, депутат Совета депутатов Кировского района: «Если они считают, что нас таким образом прикармливают, мне это не надо. Бюджет и так трещит по швам».
Общественность и депутаты возмутились и тем, что водку дарят и пьющим, и непьющим. И тем, что сделана она из мордовского спирта. Там же, на родине губернатора, произведены два вида сгущенки и сыра.
Андрей Соколов, руководитель общественного движения «Самарский союз избирателей»: «Ставился не раз вопрос о законности расходования средств из фонда губернатора, но он ответа так и не получил. Около 30 миллионов ежегодно уходят так или иначе в Мордовию».
Михаил Матвеев, депутат Самарской губернской думы: «Основная масса народа к этому относится, как к проявлению барства губернатора, который дарит к празднику палку колбасы».
Возмутил и сам новогодний бюджет — на подарки ушло 34 миллиона рублей. Подробнее — в материале НТВ.
Комментарии