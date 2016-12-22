Кандидат в президенты Франции хочет снять санкции в отношении РФ

Кандидат в президенты Франции, глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции разрушительно влияют на экономику ее страны.
Марин Ле Пен
, глава партии «Национальный фронт»: «Я хочу снять эти санкции. Как минимум, те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными».
Санкции «мешают любому диалогу с Россией», подчеркнула она, добавив, что она, как политик, заинтересована во взаимодействии с Россией и совместной работе по многим вопроса, начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса.
Марин Ле Пен отметила, что антироссийские санкции разрушительно влияют на экономику Франции, особенно на сельское хозяйство, цитирует кандидата РИА Новости
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Лидеры стран — членов ЕС продлили ограничительные меры против России, истекающие 31 января 2017 года. В частности, за продление санкций против России активно выступал нынешний президент Франции Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Экономические санкции Евросоюза против РФ были введены с 1 августа 2014 года, в сентябре того же года они были расширены. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций Россия пролонгировала продуктовое эмбарго на год — до 5 августа 2016 года. В конце июня текущего года продэмбарго было продлено до конца 2017 года.
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