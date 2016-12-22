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  • 22.12, 17:24

В Кремле назвали невменяемым автора статьи в NY Daily News

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В Кремле назвали невменяемым автора статьи в NY Daily News

В Кремле назвали невменяемым автора статьи в NY Daily News

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью колумниста New York Daily News Герша Кунтцмана об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

Официальный представитель Кремля заявил, что автор статьи Герш Кунтцман — человек с извращенным пониманием добра и зла, и усомнился в его вменяемости.

Дмитрий Песков: «Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти».

Напомним, ранее колумнист американской газеты New York Daily News Герш Кунтцман заявил, что «не льет слезы» по российскому послу, и расценил его убийство как акт «свершившегося правосудия» за «политику Владимира Путина», в рамках которой «сирийский безумец» Башар Асад получал помощь в своей «кровопролитной кампании». При этом Кунтцман допустил сравнение теракта в Анкаре с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году, который, по мнению колумниста, был воплощением «гитлеровской агрессии».

В российском МИД уже отреагировали на оскорбление памяти погибшего дипломата и заявили, что намерены добиваться официальных извинений от New York Daily News. Сам Герш Кунтцман заявил, что извиняться не намерен.

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