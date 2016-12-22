Более 30 большегрузов застряли на Ямале из-за аномальных морозов

На трассе Сургут — Салехард
из-за аномальных холодов застряли более 30 большегрузов. У машин на 50-градусном морозе отказала ходовая часть.
Из сообщения ГКУ «Ямалспас»: «На данный момент на дороге стоят около 35 большегрузов, в которых находятся 50 человек. У большинства автомобилей из-за морозов отказала ходовая часть. Водители отказываются покидать свои машины, опасаясь за груз».
В администрации города Ноябрьска, рядом с которым застряли грузовики, уточнили, что люди получают всю необходимую помощь: работают три кафе, есть заправка, а те, у кого нет средств на топливо, могут взять дизель под роспись.
установились аномальные морозы. В некоторых регионах столбик термометра падал до минус 62 градусов. На Ямале среднесуточная температура воздуха — минус 40–45 градусов, в восточной части округа — минус 50 градусов. По прогнозам синоптиков, рекордные холода продержатся в округах всю эту неделю.
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