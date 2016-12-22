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  • 22.12, 17:35

Более 30 большегрузов застряли на Ямале из-за аномальных морозов

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Более 30 большегрузов застряли на Ямале из-за аномальных морозов

Более 30 большегрузов застряли на Ямале <nobr>из-за</nobr> аномальных морозов

На трассе Сургут — Салехард из-за аномальных холодов застряли более 30 большегрузов. У машин на 50-градусном морозе отказала ходовая часть.

В ГКУ «Ямалспас» рассказали, что в данный момент на границе Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов стоят около 35 большегрузов, в которых находятся 50 человек.

Из сообщения ГКУ «Ямалспас»: «На данный момент на дороге стоят около 35 большегрузов, в которых находятся 50 человек. У большинства автомобилей из-за морозов отказала ходовая часть. Водители отказываются покидать свои машины, опасаясь за груз».

В администрации города Ноябрьска, рядом с которым застряли грузовики, уточнили, что люди получают всю необходимую помощь: работают три кафе, есть заправка, а те, у кого нет средств на топливо, могут взять дизель под роспись.

Ранее сообщалось, что в Югре установились аномальные морозы. В некоторых регионах столбик термометра падал до минус 62 градусов. На Ямале среднесуточная температура воздуха — минус 40–45 градусов, в восточной части округа — минус 50 градусов. По прогнозам синоптиков, рекордные холода продержатся в округах всю эту неделю.

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