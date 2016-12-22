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  • 22.12, 17:24

В Иркутске зафиксировали первую смерть от отравления водкой с неизвестным ядом

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В Иркутске зафиксировали первую смерть от отравления водкой с неизвестным ядом

В Иркутске зафиксировали первую смерть от отравления водкой с неизвестным ядом

Еще один умерший ночью от отравления алкоголем в Иркутске пил не «Боярышник», а водку «Белая береза», заявили в департаменте здравоохранения города.

Наталья Тарабан, начальник департамента здравоохранения и социальной защиты Иркутска: «Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку „Белая береза“».

В иркутском минздраве пока не располагают информацией, какие отравляющие вещества входят в новый контрафактный продукт «Белая береза». В составе концентрата «Боярышник» был выявлен метиловый спирт. Однако ранее источник в медицинских кругах региона сказал ТАСС, что часть из 37 смертельных случаев, зарегистрированных на данный момент в больницах (остальные умерли вне стационаров), произошла от отравления не метанолом, а другим неизвестным ядом.

В Иркутске продолжают изымать легальный алкоголь в торговых киосках и павильонах, которые не имеют лицензий на их продажу. Среди брендов контрафактной продукции также называлась водка «Царская охота» и «Финское серебро». Местные жители продолжают сообщать на горячую линию МКУ «Безопасный город» информацию о точках торговли контрафактом, за сутки от иркутян поступило 90 звонков. По делу о массовом отравлении полиция задержала 12 индивидуальных предпринимателей и их помощников.

По последним данным, жертвами смертельного отравления от спиртосодержащих продуктов стали 63 человека, 37 остаются в больницах. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

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