Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание МИД

В центральном здании МИД на Смоленской площади готовятся проститься с российским послом Андреем Карловым, погибшим 19 декабря от рук террориста в Турции.ТАСС.
Андрей Карлов был убит в Анкаре в понедельник во время открытия фотовыставки. Российского посла расстрелял в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, проникший на мероприятие по служебному удостоверению. МИД РФ считает это убийство терактом. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии террористическая группировка «Джейш аль-Фатх».
Комментарии