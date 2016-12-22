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  • 22.12, 17:25
Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание МИД. МИД РФ, СМИ, Турция, нападения, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание МИД

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Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание МИД

Гроб с телом посла Андрея Карлова привезли в здание МИД

    В центральном здании МИД на Смоленской площади готовятся проститься с российским послом Андреем Карловым, погибшим 19 декабря от рук террориста в Турции.

    Перед началом официальной гражданской панихиды родственники дипломата отдельно простятся с ним. Затем в траурной церемонии примет участие президент России Владимир Путин. После отпевание по погибшему совершит в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.

    Андрей Карлов был убит в Анкаре в понедельник во время открытия фотовыставки. Российского посла расстрелял в спину бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, проникший на мероприятие по служебному удостоверению. МИД РФ считает это убийство терактом. Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России. Ответственность за убийство взяла на себя действующая в Сирии террористическая группировка «Джейш аль-Фатх».

    Владимир Путин в связи с траурными мероприятиями перенес на один день традиционную ежегодную пресс-конференцию с журналистами, которая должна была состоятся сегодня.

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