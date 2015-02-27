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  • 22.12, 17:43

Тамбовская волчица

Тамбовская волчица

Сериал «Тамбовская волчица» — 8 марта в 15:50 на НТВ

Кадры из сериала

  • Кадры из сериала «Тамбовская волчица». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Тамбовская волчица». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Тамбовская волчица». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Тамбовская волчица». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Тамбовская волчица». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Тамбовская волчица». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

О сериале

Она молода, уверена в себе, амбициозна. Она мечтает о карьере, о положении в обществе и, конечно же, о любви. Он — немолодой и серьезный. Обеспеченный и солидный. В своем будущем она представляет его рядом с собой. Но так ли просто добиться всего и сразу?

Встретив Александра Шереметева, Ольга Зарецкая даже не подозревала, чем обернется для нее это неслучайное знакомство. Ряд событий, которые последовали за встречей, привел к тому, что на голову Зарецкой, как из рога изобилия, посыпались самые разнообразные неприятности. Подобная лавина обмана, лжи и предательств могла бы раздавить любого. Но сильный характер Ольги и ее железная воля приходят на помощь, и она начинает борьбу против всех, кто пытается ее погубить.

Режиссер-постановщик: Андрей Черных.
В ролях: Анна Миклош, Лейла Киракосян, Ольга Медынич, Валерий Чебурканов, Алексей Завьялов, Александра Бражникова, Наталья Кутасова, Георгий Траугот и др.
Продюсер: Ада Ставиская.
Сопродюсер: Андрей Каморин.
Производство: ООО «Новый русский сериал», ООО «Студия „Панорама“», 2005 г.

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