О сериале

Она молода, уверена в себе, амбициозна. Она мечтает о карьере, о положении в обществе и, конечно же, о любви. Он — немолодой и серьезный. Обеспеченный и солидный. В своем будущем она представляет его рядом с собой. Но так ли просто добиться всего и сразу?



Встретив Александра Шереметева, Ольга Зарецкая даже не подозревала, чем обернется для нее это неслучайное знакомство. Ряд событий, которые последовали за встречей, привел к тому, что на голову Зарецкой, как из рога изобилия, посыпались самые разнообразные неприятности. Подобная лавина обмана, лжи и предательств могла бы раздавить любого. Но сильный характер Ольги и ее железная воля приходят на помощь, и она начинает борьбу против всех, кто пытается ее погубить.



Режиссер-постановщик : Андрей Черных.

В ролях: Анна Миклош, Лейла Киракосян, Ольга Медынич, Валерий Чебурканов, Алексей Завьялов, Александра Бражникова, Наталья Кутасова, Георгий Траугот и др.

Продюсер: Ада Ставиская.

Сопродюсер: Андрей Каморин.

Производство: ООО «Новый русский сериал», ООО «Студия „Панорама“», 2005 г.

