О сериале

Он думал, что его путешествие будет последним, но был вынужден вернуться, ведь есть задание, с которым может справиться только он…



Малик по прозвищу Синдбад — выходец с арабского Востока. В силу ряда трагических обстоятельств он был вынужден покинуть свою родину и превратиться в скитальца, всю жизнь скрывающегося под разными масками. В его арсенале — врожденное бесстрашие и удивительное умение находить решения, казалось бы, совершенно безнадежных задач. Эти качества делают его незаменимым агентом для любых спецопераций. Однажды судьба уже столкнула Синдбада с российскими спецслужбами, и теперь его ждет новое, не менее серьезное задание.



Руководство российской внешней разведки отправляет на Ближний Восток группу опытных агентов, которую возглавляет старый знакомый Синдбада — Борис Щепкин. Прибыв на место, команда сталкивается с масштабным террористическим заговором, целью которого является подготовка крупномасштабных актов устрашения по всей Европе. Внезапная встреча Щепкина с Синдбадом, ныне — агентом разведки одного иностранного государства, переписывает сценарий спецоперации. Втайне от своего нынешнего начальства, Синдбад присоединяется к группе Бориса, чтобы подключиться к долгой и изнурительной антитеррористической операции. Преодолев множество препятствий, Синдбад выходит на след преступной группировки, которая пытается закупить оружие для своих боевиков. Очень скоро ему предстоит последняя смертельная схватка с террористами…



Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.

Режиссер-постановщик : Егор Абросимов

Оператор-постановщик : Алексей Солодов

Композитор: Святослав Курашов

В главных ролях: Андрей Смелов, Игорь Иванов.

В ролях: Яков Кучеревский, Илья Любимов, Сергей Векслер, Анна Носатова, Александр Устюгов, Елена Лядова, Владислав Резник, Дмитрий Быковский и др.

Продюсер: Ада Ставиская.

Производство: ООО «Форвард-Фильм », ООО «Студия „Панорама“» по заказу НТВ, 2009 г.