О сериале

Приключенческий сериал о путешествии восточного героя — храброго рыцаря наших дней. Он силен, хитер и отважен. Благородство у него в крови, смелость — его верная спутница, которая помогает не пасовать даже перед лицом смерти. Бесстрашный Синдбад еще в детстве заглянул ей в глаза, когда стал свидетелем жестокого убийства собственных родителей. Не понаслышке зная цену преданности и любви, он соглашается выполнить задание бизнесмена Михаила Баринова: найти его возлюбленную — Лену Озерскую. Девушка уехала работать в одну из клиник Туниса, с тех пор связь с ней потеряна.



Синдбада ждет опасное путешествие в страну своего детства, где затерялись следы девушки и всех, кто причастен к ее исчезновению. Не он один распутывает клубок восточных тайн: свои интересы в этом деле есть у российских спецслужб, местной полиции и даже у крупнейшего на Востоке торговца оружием. Но Синдбада ничто не сможет остановить. Он твердо идет вперед, потому что точно знает: выполнить это задание под силу только ему…



Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.

Режиссер: Егор Абросимов.

Оператор: Тимур Искяндаров.

Композитор: Святослав Курашов.

В ролях: Андрей Смелов, Эдуард Трухменев, Татьяна Аптикеева, Михаил Руденко, Алексей Осипов, Дмитрий Мухамадиев, Игорь Челноков, Вадим Волков, Игорь Иванов, Алексей Чуев, Анатолий Узденский, Татьяна Иванова, Александр Орлов, Ульяна Похлебаева, Роман Рольбин, Галина Чигинская, Денис Портнов, Алексей Титков, Александр Шехтель, Сергей Антонов, Юлия Шубарева и др.

Сопродюсер: Андрей Каморин.

Продюсер: Ада Ставиская.

Производство: кинокомпания «Форвард-Фильм », Россия, 2007 г.