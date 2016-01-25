О сериале

Продолжение детективного сериала, главный герой которого — Арсений Раевский, закончив службу на флоте, вернулся в родной город, чтобы в скором времени стать настоящим профессионалом в своем любимом деле. С юных лет увлеченный видеосъемкой, он пытался поступить в институт на операторский факультет, но провалился на экзаменах. Не желая сидеть на шее у родственников, Арсений пытался найти хоть какую-нибудь работу, а нашел гораздо большее — свое призвание…



Две страсти Раевского — видеосъемки и расследование преступлений — превратились в его обязанности. На местах преступлений камера техника-оперативника убойного отдела Арсения фиксирует все, что может пропустить или не заметить человеческий глаз. Каждый кадр становится уликой, помогающей раскрывать сложные и запутанные дела.



Режиссер-постановщик : Сергей Борчуков.

В ролях: Павел Галич, Александр Анисимов, Валентин Терехов, Александр Андриенко, Владимир Бадов, Адам Булгучев, Екатерина Волкова, Олег Леушин, Александр Яцко, Александр Баринов, Игорь Письменный, Сергей Степин, Николай Бендера.

Производство: Россия, 2008 г.