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  • 22.12, 17:46

Криминальное видео

Криминальное видео

Кадры из сериала

  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Кадры из сериала «Криминальное видео». НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

О сериале

Продолжение детективного сериала, главный герой которого — Арсений Раевский, закончив службу на флоте, вернулся в родной город, чтобы в скором времени стать настоящим профессионалом в своем любимом деле. С юных лет увлеченный видеосъемкой, он пытался поступить в институт на операторский факультет, но провалился на экзаменах. Не желая сидеть на шее у родственников, Арсений пытался найти хоть какую-нибудь работу, а нашел гораздо большее — свое призвание…

Две страсти Раевского — видеосъемки и расследование преступлений — превратились в его обязанности. На местах преступлений камера техника-оперативника убойного отдела Арсения фиксирует все, что может пропустить или не заметить человеческий глаз. Каждый кадр становится уликой, помогающей раскрывать сложные и запутанные дела.

Режиссер-постановщик: Сергей Борчуков.
В ролях: Павел Галич, Александр Анисимов, Валентин Терехов, Александр Андриенко, Владимир Бадов, Адам Булгучев, Екатерина Волкова, Олег Леушин, Александр Яцко, Александр Баринов, Игорь Письменный, Сергей Степин, Николай Бендера.
Производство: Россия, 2008 г.

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