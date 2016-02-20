О сериале

Бывший лейтенант милиции Найденов и журналистка Несси становятся сотрудниками «Конторы» — спецотдела по изучению и использованию аномальных явлений. В сферу интересов «Конторы» входят высокие технологии, способы их воздействия на человека, новейшие препараты, резервные силы организма и малообъяснимые способности человека.



Помимо Найденова и Несси в «Конторе», которой руководит Куратор, трудится лишь Курьер — опытный сотрудник, осуществляющий связь с Центром. Расследование паранормальных явлений требует от работников «Конторы» предельной концентрации сил. Чтобы выполнить свою задачу, они должны научиться слышать то, чего нельзя услышать, и видеть то, чего быть не должно. Постепенно Найденов и Несси приобретают привычку ничему не удивляться и жить с постоянным ощущением опасности…



Каждая серия «Конторы» посвящена расследованию нового загадочного дела.



Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.

Режиссер-постановщик : Дмитрий Парменов.

Оператор-постановщик : Алексей Солодов.

В ролях: Евгений Пронин, Лаура Пицхелаури, Игорь Иванов, Андрей Астраханцев, Сергей Николаев.

Производство: Кинокомпания «Новый Русский Сериал», ООО «Студия „Панорама“», Россия, 2006 г.