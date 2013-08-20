О сериале

В четвертом сезоне сериала «Кодекс чести» зрителей ждут увлекательные приключения команды бывшего спецназовца капитана Пастухова и его друзей Дока и Макса.



Погони, похищения и перестрелки… Помимо этого в сериях боевика «Кодекс чести — 4» непобедимой команде капитана Пастухова предстоят невероятно ответственные дела, с которыми они блестяще справятся. Перед героями будут стоять разные задачи: в нескольких сериях им придется работать под началом молодой и амбициозной женщины — суперагента Алисы, что для независимых, самостоятельных и вольнолюбивых мужчин станет крайне сложным испытанием.



Кроме того, команде Пастухова предстоит вычислить курьера, переправлявшего за границу секретные материалы столичного НИИ оборонного значения, выйти на след убийц членов секретной группы, занимающейся сбором информации, аналитикой и отслеживанием незаконных денежных потоков, найти флеш-карту с информацией государственной важности, о которой перед смертью успел сообщить генеральный директор одной компьютерной фирмы, предотвратить покушение на одного из кандидатов в мэры небольшого городка, а также разобраться со скандальным происшествием на хорватском курорте, где были убиты две российские туристки…



«Кодекс чести — 4» — это захватывающие истории из жизни неустрашимой команды, трудящейся на благо Отечества!



Автор сценария: Марат Хисяметдинов.

Режиссер: Георгий Николаенко.

Оператор: Анатолий Гришко.

Композитор: Георгий Николаенко.

Художник: Василий Гуленко.

В ролях: Игорь Лагутин, Геннадий Митник, Андрей Савостьянов, Георгий Николаенко, Анна Литкенс, Ольга Немогай, Василий Савинов, Сергей Плаксин, Дмитрий Ендальцев, Александр Юсипов, Аня Давитая, Егор Моисеев, Наталья Заякина и др.

Продюсеры: Павел Корчагин, Феликс Клейман.

Производство: ООО «Студия 2В» по заказу НТВ, 2010 г.