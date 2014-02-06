О сериале

Главный герой сериала — герой-одиночка , бывший сотрудник МУРа, а ныне — частный сыщик Тимофей Тарасов. На протяжении всего сериала Тарасов переживает кризис среднего возраста, который так и не смог пережить сам Влад Галкин, блестяще исполнивший эту роль. У Тарасова нет яркого прошлого, нет четкого будущего, он живет только сегодняшним днем. Его девиз: чем круче вертишь свою жизнь, тем меньше она тобою вертит.



В экстремальных ситуациях он привык брать ответственность только на себя. Так, однажды Тарасов открыл свое частное детективное агентство. Но бизнес для него — не самоцель. Тимофей — человек поступка: он готов помогать людям бесплатно, если считает справедливым и важным помочь. Будь то дело о пропавших бриллиантах, принадлежащих семье дворянина Разумовского, помощь собственной тетушке или поиски загадочно исчезнувшей мамы мальчика Артёма… Тарасов всегда действует следуя своей логике, подчас не укладывающейся в общепринятые рамки.



Неожиданно для него самого незаменимым помощником в самых сложных делах становится девушка Вера, которую Тим когда-то принял на работу в свое агентство «Утренняя звезда». Это название он выбрал, потому что был уверен: в жизни должно оставаться что-то романтическое, даже если впереди — сплошь грязная работа…



Авторы сценария: Михаил Олимпийцев, Роза Щеглова.

Режиссер: Владимир Дмитриевский.

Оператор: Владимир Дмитриевский.

Художники: Ольга Иванова, Анатолий Кочуров, Антонина Маврина.

В ролях: Владислав Галкин, Анастасия Панина, Юрий Беляев, Светлана Антонова, Дарья Михайлова, Лянка Грыу, Максим Шибаев, Михаил Жигалов, Михаил Жигалов, Рамиль Сабитов, Татьяна Лютаева и др.

Производство: ООО «Максимус», Россия, 2009 г.