Морские дьяволы
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  • 27.06, 20:34

    С 3 ИЮЛЯ
    19:40

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    Глухарь

    Глухарь

    О сериале

    Новый детективный сериал «Глухарь» по праву можно назвать первым телевизионным детективом, которому безоговорочно веришь, ведь жизнь рядовых сотрудников правоохранительных органов отображена в нем без прикрас.

    Главные герои — следователь Сергей Глухарёв и его приятель, сотрудник районного ДПС Денис Антошин — два рыцаря с массой упреков. Они — простые люди, которые живут самой обычной жизнью, с ее радостями и разочарованиями; до неуязвимых супергероев им так же далеко, как до генеральских погон. У них напряженная работа, низкая зарплата и неустроенная личная жизнь, что, конечно, не прибавляет оптимизма. Но друзья не теряют присутствия духа и продолжают охранять правопорядок. Общество, которое они защищают, не всегда проявляет должное уважение к их нелегкому труду, но Глухарёв и Антошин продолжают исполнять свой долг, сохраняя чувство юмора и оставляя место для простых человеческих слабостей…

    Режиссеры-постановщики: Гузэль Киреева, Вячеслав Каминский, Тимур Алпатов.
    Оператор-постановщик: Сергей Воронцов.
    В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория Тарасова, Ежи Штур, Мария Болтнева, Владимир Фекленко и др.
    Продюсер: Ефим Любинский.
    Производство: телекомпания «DIXI», Россия, 2008 г.

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