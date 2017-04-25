О сериале

Новый детективный сериал «Глухарь» по праву можно назвать первым телевизионным детективом, которому безоговорочно веришь, ведь жизнь рядовых сотрудников правоохранительных органов отображена в нем без прикрас.



Главные герои — следователь Сергей Глухарёв и его приятель, сотрудник районного ДПС Денис Антошин — два рыцаря с массой упреков. Они — простые люди, которые живут самой обычной жизнью, с ее радостями и разочарованиями; до неуязвимых супергероев им так же далеко, как до генеральских погон. У них напряженная работа, низкая зарплата и неустроенная личная жизнь, что, конечно, не прибавляет оптимизма. Но друзья не теряют присутствия духа и продолжают охранять правопорядок. Общество, которое они защищают, не всегда проявляет должное уважение к их нелегкому труду, но Глухарёв и Антошин продолжают исполнять свой долг, сохраняя чувство юмора и оставляя место для простых человеческих слабостей…



Режиссеры-постановщики : Гузэль Киреева, Вячеслав Каминский, Тимур Алпатов.

Оператор-постановщик : Сергей Воронцов.

В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория Тарасова, Ежи Штур, Мария Болтнева, Владимир Фекленко и др.

Продюсер: Ефим Любинский.

Производство: телекомпания «DIXI», Россия, 2008 г.