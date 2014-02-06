О сериале

«Дорожный патруль» — это подразделение, созданное для борьбы с преступлениями на дорогах и специализирующееся на раскрытии случаев, так или иначе связанных с дорогой и автотранспортом: «подставы», ДТП с летальным исходом, убийства водителей и пассажиров, грабеж на трассах, «барсеточники», силовой угон автомобилей. Каждая серия фильма — это раскрытие преступления на дорогах Санкт-Петербурга или пригородных шоссе. Оперативникам приходится вступать в прямое единоборство с бандитами и нарушителями закона: головокружительные автомобильные погони и перестрелки — неотъемлемая часть их работы. Безопасность на дорогах города — их цель.



Одну из оперативных групп этого спецподразделения возглавляет смелая и харизматичная капитан Марина Воронина. Под ее началом работает старший лейтенант Сергей Одинцов. В раскрытии преступлений принимает активное участие и эксперт-криминалист Сан Саныч.



В сериях «Дорожного патруля» отдел ждут кадровые перестановки. Руководитель отдела, полковник Федоров, переведен в главное управление, а на его место назначен подполковник Владлен Эдуардович Кокорев. Проблема в том, что Кокорев не владеет даже минимумом оперативных навыков, но при этом активно радеет за показатели раскрываемости во вверенном ему отделе. Теперь Ворониной приходится принимать самостоятельные решения, иногда идущие вразрез с решениями начальства. Начальство же в лице Кокорева склонно списывать многие выходки Ворониной на ее женскую слабость…



Несмотря на все трудности, работа для напарников по-прежнему стоит на первом месте. Воронина и Одинцов продолжают разгадывать загадки и распутывать сложные истории, которые подбрасывает им автомобильная жизнь мегаполиса. Убийства на дорогах, аферы с транспортом, силовые угоны — только небольшая часть всех расследований, с которыми придется столкнуться Марине и Сергею в сериях третьего сезона популярного сериала.



Авторы сценария: Андрей Иванов, Дмитрий Рубин, Елена Утехина, Роман Коломыцев, Петр Смирнов, Сергей Кузнецов, Евгений Островский, Григорий Рыбацкий, Дмитрий Терехов, Андрей Тумаркин.

Режиссеры-постановщики : Алексей Лебедев, Наталия Бучнева, Григорий Рыбацкий.

Операторы-постановщики : Станислав Михайлов, Кирилл Мошкович.

В главных ролях: Ирина Сотикова и Юрий Елагин.

В ролях: Александр Вонтов, Александр Павельев, Сергей Власов, Аркадий Коваль и др.

Продюсер: Юлия Соболевская.

Производство: ООО «Форвард-Фильм », ЗАО «Граффити Фильм Продакшн», 2010 г.