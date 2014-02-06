О сериале
«Дорожный патруль» — это подразделение, созданное для борьбы с преступлениями на дорогах и специализирующееся на раскрытии случаев, так или иначе связанных с дорогой и автотранспортом: «подставы», ДТП с летальным исходом, убийства водителей и пассажиров, грабеж на трассах, «барсеточники», силовой угон автомобилей. Каждая серия фильма — это раскрытие преступления на дорогах Санкт-Петербурга или пригородных шоссе. Оперативникам приходится вступать в прямое единоборство с бандитами и нарушителями закона: головокружительные автомобильные погони и перестрелки — неотъемлемая часть их работы. Безопасность на дорогах города — их цель.
Одну из оперативных групп этого спецподразделения возглавляет смелая и харизматичная капитан Марина Воронина. Под ее началом работает старший лейтенант Сергей Одинцов. В раскрытии преступлений принимает активное участие и эксперт-криминалист Сан Саныч.
В сериях «Дорожного патруля» отдел ждут кадровые перестановки. Руководитель отдела, полковник Федоров, переведен в главное управление, а на его место назначен подполковник Владлен Эдуардович Кокорев. Проблема в том, что Кокорев не владеет даже минимумом оперативных навыков, но при этом активно радеет за показатели раскрываемости во вверенном ему отделе. Теперь Ворониной приходится принимать самостоятельные решения, иногда идущие вразрез с решениями начальства. Начальство же в лице Кокорева склонно списывать многие выходки Ворониной на ее женскую слабость…
Несмотря на все трудности, работа для напарников по-прежнему стоит на первом месте. Воронина и Одинцов продолжают разгадывать загадки и распутывать сложные истории, которые подбрасывает им автомобильная жизнь мегаполиса. Убийства на дорогах, аферы с транспортом, силовые угоны — только небольшая часть всех расследований, с которыми придется столкнуться Марине и Сергею в сериях третьего сезона популярного сериала.
Авторы сценария: Андрей Иванов, Дмитрий Рубин, Елена Утехина, Роман Коломыцев, Петр Смирнов, Сергей Кузнецов, Евгений Островский, Григорий Рыбацкий, Дмитрий Терехов, Андрей Тумаркин.
Режиссеры-постановщики: Алексей Лебедев, Наталия Бучнева, Григорий Рыбацкий.
Операторы-постановщики: Станислав Михайлов, Кирилл Мошкович.
В главных ролях: Ирина Сотикова и Юрий Елагин.
В ролях: Александр Вонтов, Александр Павельев, Сергей Власов, Аркадий Коваль и др.
Продюсер: Юлия Соболевская.
Производство: ООО «Форвард-Фильм», ЗАО «Граффити Фильм Продакшн», 2010 г.