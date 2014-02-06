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  • 22.12, 17:49

Дорожный патруль — 2

Дорожный патруль — 2

О сериале

На дорогах Санкт-Петербурга случаются разные истории, и нередко причиной аварий становится вовсе не трагическая случайность, а чей-то преступный умысел. Подстроенное лобовое столкновение, смертельные ночные гонки, угоны, исчезновение автовладельцев — раскрытием этих и многих других непростых дел занимаются сотрудники специального отдела, созданного на базе ГИБДД и УГРО. Их цель — борьба с преступностью на дорогах.

Капитан Марина Воронина и ее верный напарник — лейтенант Сергей Одинцов — каждый день сталкиваются с серьезными испытаниями, проходят проверку на прочность. Головокружительные погони, отчаянная борьба с подставами и грабежом, расследование самых запутанных дел — они готовы к любым трудностям, только бы на дорогах воцарился закон и порядок.

Авторы сценария: Андрей Иванов, Дмитрий Рубин, Александр Пайгалик, Елена Густова, Елена Утехина, Евгений Березкин.
Режиссеры-постановщики: Игорь Москвитин, Михаил Вассербаум, Сергей Щербин, Алексей Лебедев, Влад Фурман, Юрий Цуркану.
Операторы-постановщики: Максим Волох, Владимир Васильев, Станислав Михайлов
Композиторы: Андрей Митрошин, Григорий Воскобойник.
В ролях: Ирина Сотикова, Юрий Елагин, Александр Вонтов, Сергей Власов, Валерий Кухарешин, Аркадий Коваль и др.
Продюсер: Юлия Соболевская.
Производство: ЗАО «Граффити Фильм Продакшн» по заказу НТВ, Россия, 2008 г.

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