О сериале

На дорогах Санкт-Петербурга случаются разные истории, и нередко причиной аварий становится вовсе не трагическая случайность, а чей-то преступный умысел. Подстроенное лобовое столкновение, смертельные ночные гонки, угоны, исчезновение автовладельцев — раскрытием этих и многих других непростых дел занимаются сотрудники специального отдела, созданного на базе ГИБДД и УГРО. Их цель — борьба с преступностью на дорогах.



Капитан Марина Воронина и ее верный напарник — лейтенант Сергей Одинцов — каждый день сталкиваются с серьезными испытаниями, проходят проверку на прочность. Головокружительные погони, отчаянная борьба с подставами и грабежом, расследование самых запутанных дел — они готовы к любым трудностям, только бы на дорогах воцарился закон и порядок.



Авторы сценария: Андрей Иванов, Дмитрий Рубин, Александр Пайгалик, Елена Густова, Елена Утехина, Евгений Березкин.

Режиссеры-постановщики : Игорь Москвитин, Михаил Вассербаум, Сергей Щербин, Алексей Лебедев, Влад Фурман, Юрий Цуркану.

Операторы-постановщики : Максим Волох, Владимир Васильев, Станислав Михайлов

Композиторы: Андрей Митрошин, Григорий Воскобойник.

В ролях: Ирина Сотикова, Юрий Елагин, Александр Вонтов, Сергей Власов, Валерий Кухарешин, Аркадий Коваль и др.

Продюсер: Юлия Соболевская.

Производство: ЗАО «Граффити Фильм Продакшн» по заказу НТВ, Россия, 2008 г.