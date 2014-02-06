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  • 22.12, 17:50

ПН 03:00

Аэропорт

Аэропорт

О сериале

Продолжение истории будней столичного международного аэропорта, который живет своей отлаженной жизнью, распахивая двери бесчисленным пассажирам. Изо дня в день команда профессионалов обеспечивает их комфорт и безопасность. Сотрудники аэропорта всегда начеку, ведь спутником любого человека может неожиданно стать проблема, решить которую необходимо в считанные минуты.

Порой здесь кипят нешуточные страсти, разыгрываются настоящие драмы, ведь аэропорт — целая страна, где пересекаются судьбы, каждое мгновение встречаются и расстаются сотни людей. Маленькое государство радушно встречает своих гостей, многие из которых просто влюбляются в эту удивительную жизнь между небом и землей!

Авторы сценария: Анастасия Истомина, Денис Курышев.
Режиссеры-постановщики: Александр Замятин.
Оператор-постановщик: Артём Мелкумян.
Художник-постановщик: Владимир Филиппов.
Композитор: Александр Гриценко.
В ролях: Ольга Спиркина, Сергей Бездушный, Константин Соловьёв, Олег Филипчик, Сергей Карленков, Никита Салопин, Михаил Станкевич и др.
Продюсер: Андрей Каморин.
Производство: Россия, 2006 г.

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