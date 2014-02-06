О сериале

Продолжение истории будней столичного международного аэропорта, который живет своей отлаженной жизнью, распахивая двери бесчисленным пассажирам. Изо дня в день команда профессионалов обеспечивает их комфорт и безопасность. Сотрудники аэропорта всегда начеку, ведь спутником любого человека может неожиданно стать проблема, решить которую необходимо в считанные минуты.



Порой здесь кипят нешуточные страсти, разыгрываются настоящие драмы, ведь аэропорт — целая страна, где пересекаются судьбы, каждое мгновение встречаются и расстаются сотни людей. Маленькое государство радушно встречает своих гостей, многие из которых просто влюбляются в эту удивительную жизнь между небом и землей!



Авторы сценария: Анастасия Истомина, Денис Курышев.

Режиссеры-постановщики : Александр Замятин.

Оператор-постановщик : Артём Мелкумян.

Художник-постановщик : Владимир Филиппов.

Композитор: Александр Гриценко.

В ролях: Ольга Спиркина, Сергей Бездушный, Константин Соловьёв, Олег Филипчик, Сергей Карленков, Никита Салопин, Михаил Станкевич и др.

Продюсер: Андрей Каморин.

Производство: Россия, 2006 г.