О сериале

Дочь крупного бизнесмена Ольга после трагической гибели матери отправлена отцом в Лондон. Она учится в престижном колледже, но неожиданно обучение приходится прервать. Девушка возвращается на родину, а дома ее ждет шокирующая картина: отец застрелен. Наутро выясняется, что от многомиллионного состояния их семьи не осталось и следа, дом стал собственностью банка, а сама Ольга — главной подозреваемой в убийстве.



Только вчера ее интересовали наряды и вечеринки, а сегодня она пытается уйти от милицейской погони на угнанной машине, потому что ее цель — найти тех, кто спланировал циничное убийство ее отца. Беззаботная богемная девушка исчезает, и на смену ей приходит расчетливая мстительница. Чтобы найти и наказать человека, разрушившего ее жизнь, она устраивается в рейдерскую компанию. Вчерашняя студентка начинает работать в связке с дельцами-рейдерами — современными пиратами, для которых нет ничего, важнее денег…



Авторы сценария: Михаил Климов, Александр Молчанов, Андрей Фадеев.

Режиссер-постановщик : Радда Новикова.

Оператор: Андрей Питинов.

В ролях: Дарья Чаруша, Виталий Емашов, Роман Индык, Сергей Юшкевич, Николай Козак, Алексей Шемес, Игорь Филиппов, Игорь Старосельцев, Вадим Утенков, Алексей Нилов, Владимир Толоконников и др.

Продюсер: Евгений Гиндилис.

Производство: ООО «Кинокомпания ТВИНДИ» по заказу НТВ, Россия, 2009 г.