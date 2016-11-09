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  • 22.12, 17:46

ПО БУДНЯМ
08:05

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Возвращение Мухтара — 2

Возвращение Мухтара — 2

Мухтар теперь встает на час раньше! «Возвращение Мухтара — 2» — по будням в 08:05

Серии

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О сериале

В очередных сериях «Возвращения Мухтара — 2» героев снова ждут испытания и переживания, связанные как с их профессиональной деятельностью, так и с перипетиями в личной жизни.

Судите сами: чтобы разоблачить преступников, следователю Василисе придется на время стать вампиром, судмедэксперту Сельской — перевоплотиться в избалованную богатую вдову, оперу Максиму достанется роль состоятельного клиента банка, а его напарник Алексей будет изображать бомжа, да так правдоподобно, что родная мама вряд ли его узнает! Ну, а Мухтару и играть ничего не надо, он с легкостью становится то врачом, то сиделкой, то… детектором лжи! Он будет разъезжать в шикарном автомобиле, правда, в багажнике, но это ведь не так важно! А о том, как Мухтар идет по следу, уже слагаются легенды! У преступников практически нет шансов спастись, если их преследует наш четвероногий сыщик.

Кстати, и преступники будут принимать разные обличия, представляясь телевизионщиками и грузчиками, электриками и организаторами семинара, бардами, и даже… сосиской в тесте! А какие странные действия они будут совершать в целях своей наживы! Например, один из преступников украдет около сотни статуэток из черного африканского дерева, а потом сожжет их в печке… Второй устроит настоящую охоту на пианино и будет крушить инструменты в щепки. Третий организует аж четыре проникновения в одну и ту же квартиру бедной старушки-пенсионерки. Зачем они все это делают?

Всем придется не сладко: Максима захватят бандиты, Мухтара контузит ультразвуком, эксперта-криминалиста Садовского будет поджидать в постели спящая незнакомка, а Сельская вообще решит уйти из правоохранительных органов.

Авторы сценария: Инна Запорожченко, Вячеслав Шмидт, Дарья Булатникова, Валерия Илющенко, Наталья Сидоровская, Борис Винарский, Валерий Бузовкин.
Режиссер: Владимир Златоустовский.
Режиссеры: Виталий Ващенко, Сергей Толкушкин, Александр Хакало.
Операторы-постановщики: Юрий Брицов, Сергей Кошель, Владимир Пастух, Александр Клименко.
Композиторы: Кирилл Волков, Юрий Прялкин, Игорь Мельничук, Павел Крахмалев.
В ролях: Алексей Шутов, Наталья Юнникова, Алексей Моисеев, Александр Воеводин, Оксана Сташенко, Константин Костышин, Валерий Астахов.
Продюсеры: Павел Корчагин, Феликс Клейман.
Производство: «Студия 2В» по заказу НТВ, 2004–2010 гг.

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