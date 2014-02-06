О сериале

Мелодраматический сериал с комедийным уклоном. Действие происходит в спортивно-косметическом комплексе, в котором по воскресеньям собирается компания подруг. Они молоды и хорошо обеспечены, ведь посещение бани в этом комплексе — удовольствие не из дешевых. Женщины проходят оздоровительные процедуры и одновременно ведут бесконечные беседы. Регулярные встречи по воскресеньям дают подругам возможность высказаться: за неделю у каждой из них происходит масса событий, о которых нужно кому-нибудь рассказать. Они делятся переживаниями, просят друг у друга совета и, конечно, сплетничают.



Перед зрителями предстает целая галерея женских судеб — таких разных и в то же время таких похожих. Ведь всех без исключения посетительниц женской бани волнует одно и то же: деньги, секс, внешняя привлекательность, отношения с мужьями, любовниками, детьми и родителями, карьерные взлеты и падения, гадания, сны и приметы. Но главное — всех женщин объединяет извечная мечта о простом человеческом счастье…



Автор идеи и руководитель сценарной группы: Олег Данилов.

Художественный руководитель проекта: Дмитрий Астрахан.

Режиссеры: Дмитрий Астрахан, Ольга Ланд.

В ролях: Евгения Добровольская, Лариса Маршалова, Андрей Ильин, Олег Акулич, Лариса Грибалева, Ольга Нефедова, Елена Внукова, Тамара Лисицкая, Мария Куликова, Егор Бероев, Ирина Мазуркевич, Игорь Христенко, Анатолий Журавлев, Инна Гомес, Ярослав Бойко, Игорь Лифанов и др.

Производство: ООО «Киностудия „Надежда“», Россия, 2005 г.