#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
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  • 23.12, 02:01

Висяки

Висяки

Кадры из сериала

  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
  • Висяки. Кадры из сериала. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

О сериале

За любым совершенным когда-либо преступлением всегда последует наказание, и время — не защитник, а скорее вдумчивый судья.

Управление внутренних дел создает экспериментальный отдел по работе с нераскрытыми делами, по разным причинам осевшими в архивах за отсутствием улик и доказательств. В составе группы — как опытные работники, так и молодые оперативники, только начинающие свою работу в милиции. Им предстоит поднимать и вновь прорабатывать старые дела, в которых появились новые обстоятельства и прослеживается связь с недавно совершенными преступлениями.

Главная движущая сила отдела — руководитель Михаил Таранов, прямой в суждениях, отъявленный практик и логик, увлеченный восточными единоборствами, — отобрал в свою команду разных по характеру и статусу людей, которых объединяет фанатичная преданность своему делу. При всей серьезности работы никто из героев не расстается с чувством юмора, не забывает о человечности и о любви, без которой, работая в таком тесном контакте, точно не обойтись.

Режиссер-постановщик: Александр Калугин.
Оператор-постановщик: Валерий Цыбин.
Художник-постановщик: Анатолий Кочуров.
Композитор: Вадим Ронин.
В ролях: Эдуард Флеров, Виктория Герасимова, Андрей Вальц, Рауль Ганеев, Юлия Цыбульникова, Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Олег Леушин.
Исполнительный продюсер: Ольга Костина.
Креативный продюсер: Александр Боковиков.
Продюсер: Сергей Сендык.
Производство: ООО «МАКСИМУС», продюсерский центр «Пирамида», Россия, 2007–2008 гг.

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