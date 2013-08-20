О сериале

За любым совершенным когда-либо преступлением всегда последует наказание, и время — не защитник, а скорее вдумчивый судья.



Управление внутренних дел создает экспериментальный отдел по работе с нераскрытыми делами, по разным причинам осевшими в архивах за отсутствием улик и доказательств. В составе группы — как опытные работники, так и молодые оперативники, только начинающие свою работу в милиции. Им предстоит поднимать и вновь прорабатывать старые дела, в которых появились новые обстоятельства и прослеживается связь с недавно совершенными преступлениями.



Главная движущая сила отдела — руководитель Михаил Таранов, прямой в суждениях, отъявленный практик и логик, увлеченный восточными единоборствами, — отобрал в свою команду разных по характеру и статусу людей, которых объединяет фанатичная преданность своему делу. При всей серьезности работы никто из героев не расстается с чувством юмора, не забывает о человечности и о любви, без которой, работая в таком тесном контакте, точно не обойтись.



Режиссер-постановщик : Александр Калугин.

Оператор-постановщик : Валерий Цыбин.

Художник-постановщик : Анатолий Кочуров.

Композитор: Вадим Ронин.

В ролях: Эдуард Флеров, Виктория Герасимова, Андрей Вальц, Рауль Ганеев, Юлия Цыбульникова, Раиса Рязанова, Михаил Жигалов, Олег Леушин.

Исполнительный продюсер: Ольга Костина.

Креативный продюсер: Александр Боковиков.

Продюсер: Сергей Сендык.

Производство: ООО «МАКСИМУС», продюсерский центр «Пирамида», Россия, 2007–2008 гг.