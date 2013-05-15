О сериале

Полковник Борис Сёмин — легенда московского уголовного сыска. Опытный сыщик, который раскрывал самые сложные дела. Человек совести, для которого честь мундира важнее чинов, денег и званий. Он не терпит коррупции, подлости и разгильдяйства. Сёмин уверен, что преступник должен сидеть в тюрьме, и готов сделать все возможное для этого.



В конце 60-х Борис с двумя товарищами пришел на службу в МУР. Они были блестящими молодыми оперативниками, настоящими рыцарями без страха и упрека. Но судьба жестоко с ними обошлась: один напарник был убит, второй — бесследно исчез. Сёмин остался в одиночестве. Времена изменились, и для него наступил непростой период. Карьера не задалась, уж слишком Сёмин был неуступчивым, прямолинейным и жестким. Его как огня боялись и преступники, и высокие милицейские начальники. Именно в этот момент у Сёмина появилась новая команда. Люди, готовые достойно продолжать его дело и быть вместе до конца. Те, кому Сёмин может передать свои принципы, опыт и знания.



Отдел по расследованию особо опасных преступлений под руководством Бориса Сёмина занимается самыми сложными и запутанными делами. Команде предстоит обезвредить банду, торгующую человеческими органами, выйти на след опасного маньяка по кличке Хирург, раскрыть убийство известного адвоката, расследовать запутанное дело о похищение жены крупного бизнесмена и предотвратить преступный план по захвату завода…



Режиссеры: Александр Лайе, Геннадий Байсак.

В ролях: Леонид Каневский, Дмитрий Орлов, Анастасия Панина, Петр Гарбуз, Азиз.

Бейшеналиев, Сергей Костылев, Владимир Стеклов и др.

Продюсеры: Дэвид Гамбург, Эрика Галимурза.

Производство: ООО «Кинокомпания ВЕРСИЯ», 2009 г.