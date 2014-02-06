О сериале
Начало ХХ века. Россия переживает смутные времена. Власть монарха ослаблена, ей угрожают революционно настроенные подпольные группы. Их идеологией становится террор, который приобретает в глазах подпольщиков романтическую окраску. В этих условиях и создается «Секретная служба Его Величества» — организация, призванная защитить империю от произвола террористов.
Сергей Извеков — студент, далекий от политики, становится свидетелем покушения на помощника столичного генерал-губернатора. Среди случайных жертв происшествия — его невеста Лиза. Теперь юноша просто обязан помочь следствию найти и арестовать преступников. Из свидетеля Извеков превращается в одного из лучших агентов организации. Теперь он, как и другие члены «Секретной службы», не имеет права на ошибку, ведь на карту поставлена судьба Империи…
Автор сценария: Валерий Яковлев при участии Евгения Лабецкого.
Режиссер: Игорь Каленов.
Оператор: Андрей Воробьев.
Композитор: Игорь Щербаков.
Художник: Мария Белозерова.
Художник по костюмам: Татьяна Патрахальцева.
Звукорежиссер: Сергей Мошков.
Монтаж: Елена Карелина, Оксана Лазарева.
В ролях: Юрий Тарасов, Юрий Ицков, Валерий Кухарешин, Хельга Филиппова, Сергей Лысов, Егор Бакулин, Филипп Величко, Светлана Щедрина, Тара Амирханова, Игорь Ботвин, Владимир Маслаков.
Исполнительные продюсеры: Евгений Григорьев, Анастасия Торлакян.
Продюсер: Владимир Досталь.
Производство: кинокомпания «Домфильм» при участии «Никола-фильм», 2006 г.