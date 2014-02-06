О сериале

Начало ХХ века. Россия переживает смутные времена. Власть монарха ослаблена, ей угрожают революционно настроенные подпольные группы. Их идеологией становится террор, который приобретает в глазах подпольщиков романтическую окраску. В этих условиях и создается «Секретная служба Его Величества» — организация, призванная защитить империю от произвола террористов.



Сергей Извеков — студент, далекий от политики, становится свидетелем покушения на помощника столичного генерал-губернатора . Среди случайных жертв происшествия — его невеста Лиза. Теперь юноша просто обязан помочь следствию найти и арестовать преступников. Из свидетеля Извеков превращается в одного из лучших агентов организации. Теперь он, как и другие члены «Секретной службы», не имеет права на ошибку, ведь на карту поставлена судьба Империи…



Автор сценария: Валерий Яковлев при участии Евгения Лабецкого.

Режиссер: Игорь Каленов.

Оператор: Андрей Воробьев.

Композитор: Игорь Щербаков.

Художник: Мария Белозерова.

Художник по костюмам: Татьяна Патрахальцева.

Звукорежиссер: Сергей Мошков.

Монтаж: Елена Карелина, Оксана Лазарева.

В ролях: Юрий Тарасов, Юрий Ицков, Валерий Кухарешин, Хельга Филиппова, Сергей Лысов, Егор Бакулин, Филипп Величко, Светлана Щедрина, Тара Амирханова, Игорь Ботвин, Владимир Маслаков.

Исполнительные продюсеры: Евгений Григорьев, Анастасия Торлакян.

Продюсер: Владимир Досталь.

Производство: кинокомпания «Домфильм» при участии «Никола-фильм », 2006 г.