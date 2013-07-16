О сериале

За день до демобилизации Павел Широков и его земляки-сослуживцы — Александр Соломин, Дмитрий Завьялов и Игорь Гатаулин — решили уйти в самоволку. По приглашению знакомой девушки ребята оказались в роскошном особняке влиятельного олигарха Романа Болдырева, отдыхавшего за границей. Друзья решили оторваться по полной и закатили шумную вечеринку. Но веселый праздник в честь дембеля обернулся катастрофическими последствиями, и последний день службы стал для них началом настоящей войны…



Вернувшись из поездки, олигарх обнаружил, что из потайного сейфа пропало все содержимое. И деньги — не самое ценное, что было в хранилище. Уникальная географическая карта с зашифрованной ценнейшей информацией — вот то, за что можно и убить. Естественно, подозрение пало на Широкова, и Болдырев отправил к Павлу наемника. Правда, по нелепому стечению обстоятельств киллер погиб в поезде. Роман же решил, что его человека устранил Широков, который просто не пожелал расставаться с награбленным. Так они стали реальными врагами, и один из них не успокоится, пока не вернет свое, а другой — пока не докажет свою невиновность.



За олигарха играют его огромные возможности, а на стороне Широкова — его верные товарищи. Друзьям придется вспомнить все, чему они научились во время службы в армии: врагу не уступать, друзей не бросать и стоять до конца!



Автор сценария: Марат Тюлеев.

Режиссер-постановщик : Михаил Кабанов.

Композитор: Роман Архипов.

В ролях: Анатолий Пашинин, Сергей Мухин, Алексей Секирин, Дмитрий Ратомский, Евгений Ганелин, Владимир Литвинов, Светлана Малюкова, Анастасия Панина, Анна Носатова и др.

Продюсеры: Виталий Бордачев, Влад Ряшин.

Производство: ООО «Стар Медиа Про», 2011 г.