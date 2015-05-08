О сериале
«Псевдоним „Албанец“»
Виктор Албанцев — профессиональный ликвидатор. Он — тот, кто «убирает» людей, мешающих Советскому Союзу. Его псевдоним — Албанец — служит для заказчиков своего рода знаком качества, ведь у Албанца еще не было проколов. Оказавшись после развала СССР не у дел, Виктор принимает решение завязать с прошлым и зажить мирной жизнью. Однако бывшие начальники не дают ему этого сделать. Навыки Албанца оказались востребованы «частными структурами», и он получает новое задание. Ликвидатор отправляется в Испанию, на отдаленное ранчо, где скрывается от врагов крупный наркобарон. В ходе выполнения задания Албанец понимает, что вернуться к мирной жизни ему будет не так просто.
Автор сценария: Андрей Житков.
Режиссер: Рауф Кубаев.
Оператор: Леонид Казаков.
Композитор: Виталий Истомин.
В ролях: Александр Дедюшко, Владимир Стеклов, Вадим Андреев, Александр Песков, Габриэлла Мариани, Светлана Ходченкова, Татьяна Лютаева, Марк Рудинштейн, Денис Константинов и другие.
Продюсер: Егор Юзбашев.
Производство: кинокомпания «Фабула», ОАО «Телекомпания НТВ», 2006 г.
«Псевдоним „Албанец“ — 2»
Майор спецназа Виктор Албанцев устал воевать и мечтает о тихой жизни в небольшом городке в российской глубинке. Легендарный Албанец увольняется в запас. Но он еще нужен стране: генерал Ремезов просит Албанцева вернуться на службу, чтобы передать свой уникальный опыт молодым спецназовцам. Виктор принимает предложение, не подозревая, что совсем скоро ему придется отложить учебные стрельбы и зарядить боевые патроны…
Автор идеи и сюжета: Ирина Павлова.
Автор сценария: Андрей Житков.
Режиссер: Пётр Якушев.
Оператор: Антон Вербин.
Композитор: Виталий Истомин.
В ролях: Александр Дедюшко, Денис Чернов, Александр Песков, Габриэлла Мариани, Сергей Паршин, Дмитрий Щербина, Степан Старчиков, Александра Урсуляк, Александр Галибин, Валерий Баринов, Валерий Дегтярь, Александр Мартынов и др.
Продюсер: Егор Юзбашев.
Производство: кинокомпания «Фабула» по заказу НТВ, Россия, 2008 г.
«Псевдоним „Албанец“ — 3»
В третьей части легендарного сериала псевдоним Албанец в память о погибшем друге берет Александр Воронков — однокурсник Албанцева по военному училищу.
Саша приходит в дом своего старинного друга как раз в тот момент, когда беременной жене Виктора сообщат по телефону, что ее муж погиб. Воронков обязан взяться за расследование обстоятельств гибели товарища. И поможет ему в этом Куратор из органов, тоже хорошо знавший и любивший Албанца. Вместе им предстоит выйти на след бывших работников конторы, подкупленных преступным авторитетом Михалычем и его братом, и выяснить, что убийство было местью Албанцу, посадившему Михалыча в тюрьму.
Автор сценария: Андрей Житков.
Режиссер-постановщик: Алексей Карелин.
Оператор-постановщик: Виктор Зубарев.
Композитор: Виталий Истомин.
Песню на стихи Леонида Филатова исполняет Егор Юзбашев.
В ролях: Олег Штефанко, Максим Дрозд, Сергей Паршин, Лариса Маршалова, Александр Тютин, Габриэлла Мариани, Валерий Кащеев, Юлия Кадушкевич, Валерий Баринов,
Вячеслав Павлють, Игорь Денисов, Сергей Жбанков и др.
Продюсер: Егор Юзбашев.
Производство: продюсерский центр «Фабула» по заказу НТВ, 2010 г.
«Псевдоним „Албанец“ — 4»
У спецагента за одним заданием всегда следует другое, а на смену старым врагам приходят новые. Не меняются только его принципы и его псевдоним.
Албанец – такое имя носит майор Александр Воронков. Свой псевдоним он взял в память о друге Викторе Албанцеве, роль которого исполнял трагически погибший Александр Дедюшко.
Воронков продолжает дело боевого товарища, и в новом сезоне его ждет столкновение с международными террористами, а также мафией, занимающейся распространением контрафактных лекарственных препаратов. Ждет Албанца и дело чести: расследование убийства фронтового товарища, замаскированного под самоубийство. А также — спецоперация личного характера: жена Воронкова Елена станет заложницей бандитов.
Это далеко не все испытания, которые выпадут на долю Албанца в новом сезоне.
Удастся ли ему вычислить убийц друга, предотвратить распространение контрафактных препаратов, остановить банду международный террористов, а заодно решить личные проблемы?..
Режиссер-постановщик: Алексей Карелин.
Оператор-постановщик: Виктор Зубарев.
В ролях: Олег Штефанко, Максим Дрозд, Лариса Маршалова, Сергей Паршин, Наталья Бортникова, Евгения Игумнова, Михаил Водзуми, Юрий Цурило и др.
Продюсер: Егор Юзбашев.
Производство: продюсерский центр «Фабула», 2012 г.