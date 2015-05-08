О сериале

«Псевдоним „Албанец“»

Виктор Албанцев — профессиональный ликвидатор. Он — тот, кто «убирает» людей, мешающих Советскому Союзу. Его псевдоним — Албанец — служит для заказчиков своего рода знаком качества, ведь у Албанца еще не было проколов. Оказавшись после развала СССР не у дел, Виктор принимает решение завязать с прошлым и зажить мирной жизнью. Однако бывшие начальники не дают ему этого сделать. Навыки Албанца оказались востребованы «частными структурами», и он получает новое задание. Ликвидатор отправляется в Испанию, на отдаленное ранчо, где скрывается от врагов крупный наркобарон. В ходе выполнения задания Албанец понимает, что вернуться к мирной жизни ему будет не так просто.



Автор сценария: Андрей Житков.

Режиссер: Рауф Кубаев.

Оператор: Леонид Казаков.

Композитор: Виталий Истомин.

В ролях: Александр Дедюшко, Владимир Стеклов, Вадим Андреев, Александр Песков, Габриэлла Мариани, Светлана Ходченкова, Татьяна Лютаева, Марк Рудинштейн, Денис Константинов и другие.

Продюсер: Егор Юзбашев.

Производство: кинокомпания «Фабула», ОАО «Телекомпания НТВ», 2006 г.



«Псевдоним „Албанец“ — 2»

Майор спецназа Виктор Албанцев устал воевать и мечтает о тихой жизни в небольшом городке в российской глубинке. Легендарный Албанец увольняется в запас. Но он еще нужен стране: генерал Ремезов просит Албанцева вернуться на службу, чтобы передать свой уникальный опыт молодым спецназовцам. Виктор принимает предложение, не подозревая, что совсем скоро ему придется отложить учебные стрельбы и зарядить боевые патроны…



Автор идеи и сюжета: Ирина Павлова.

Автор сценария: Андрей Житков.

Режиссер: Пётр Якушев.

Оператор: Антон Вербин.

Композитор: Виталий Истомин.

В ролях: Александр Дедюшко, Денис Чернов, Александр Песков, Габриэлла Мариани, Сергей Паршин, Дмитрий Щербина, Степан Старчиков, Александра Урсуляк, Александр Галибин, Валерий Баринов, Валерий Дегтярь, Александр Мартынов и др.

Продюсер: Егор Юзбашев.

Производство: кинокомпания «Фабула» по заказу НТВ, Россия, 2008 г.



«Псевдоним „Албанец“ — 3»

В третьей части легендарного сериала псевдоним Албанец в память о погибшем друге берет Александр Воронков — однокурсник Албанцева по военному училищу.



Саша приходит в дом своего старинного друга как раз в тот момент, когда беременной жене Виктора сообщат по телефону, что ее муж погиб. Воронков обязан взяться за расследование обстоятельств гибели товарища. И поможет ему в этом Куратор из органов, тоже хорошо знавший и любивший Албанца. Вместе им предстоит выйти на след бывших работников конторы, подкупленных преступным авторитетом Михалычем и его братом, и выяснить, что убийство было местью Албанцу, посадившему Михалыча в тюрьму.



Автор сценария: Андрей Житков.

Режиссер-постановщик : Алексей Карелин.

Оператор-постановщик : Виктор Зубарев.

Композитор: Виталий Истомин.

Песню на стихи Леонида Филатова исполняет Егор Юзбашев.

В ролях: Олег Штефанко, Максим Дрозд, Сергей Паршин, Лариса Маршалова, Александр Тютин, Габриэлла Мариани, Валерий Кащеев, Юлия Кадушкевич, Валерий Баринов,

Вячеслав Павлють, Игорь Денисов, Сергей Жбанков и др.

Продюсер: Егор Юзбашев.

Производство: продюсерский центр «Фабула» по заказу НТВ, 2010 г.



«Псевдоним „Албанец“ — 4»

У спецагента за одним заданием всегда следует другое, а на смену старым врагам приходят новые. Не меняются только его принципы и его псевдоним.



Албанец – такое имя носит майор Александр Воронков. Свой псевдоним он взял в память о друге Викторе Албанцеве, роль которого исполнял трагически погибший Александр Дедюшко.



Воронков продолжает дело боевого товарища, и в новом сезоне его ждет столкновение с международными террористами, а также мафией, занимающейся распространением контрафактных лекарственных препаратов. Ждет Албанца и дело чести: расследование убийства фронтового товарища, замаскированного под самоубийство. А также — спецоперация личного характера: жена Воронкова Елена станет заложницей бандитов.



Это далеко не все испытания, которые выпадут на долю Албанца в новом сезоне.

Удастся ли ему вычислить убийц друга, предотвратить распространение контрафактных препаратов, остановить банду международный террористов, а заодно решить личные проблемы?..



Режиссер-постановщик : Алексей Карелин.

Оператор-постановщик : Виктор Зубарев.

В ролях: Олег Штефанко, Максим Дрозд, Лариса Маршалова, Сергей Паршин, Наталья Бортникова, Евгения Игумнова, Михаил Водзуми, Юрий Цурило и др.

Продюсер: Егор Юзбашев.

Производство: продюсерский центр «Фабула», 2012 г.