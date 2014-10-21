О сериале

Сестры Светлана и Маргарита не общались много лет. У них нет ничего общего, их жизненные пути давно разошлись. Трудолюбивая Светлана — образец порядочности и благополучия. Главное в ее жизни — семья. Когда-то она сумела в одиночку «поднять» небольшой комбинат в своем родном городе и самостоятельно вырастить двоих сыновей. Маргарита — ее полная противоположность: беспутная, готовая на все ради денег, она не остановится ни перед чем, даже если потребуется продать самого близкого человека…



В день свадьбы младшего сына Светланы Марго неожиданно появляется на пороге ее дома. Светлана еще не знает, какое испытание на прочность приготовила ей родная кровь…



Делами предприятия Светланы начинает интересоваться крупная столичная компания. Их цель — захватить комбинат. Но главный удар впереди: Светлана узнает, что за криминальными структурами стоит… родная сестра. Ей предстоит столкнуться с грязными интригами Маргариты, которая для достижения своей цели готова и убить, и предать. Свете придется собрать волю в кулак, чтобы справиться с неожиданными бедами, обрушившимися на нее, ее семью и любимое дело…



Авторы сценария: Артем Хряков, Виктория Иванова.

Режиссер-постановщик : Николай Борц.

Оператор: Тимур Искяндаров.

Композитор: Вадим Биберган.

В ролях: Ирина Селезнева, Руслан Кацагаджиев, Артем Карасев, Мария Игнатова, Михаил Бондарук, Линда Лазарева, Олеся Бережная, Станислав Осколков, Сергей Харитонов, Татьяна Мишина и др.

Продюсер: Ада Ставиская.

Производство: ООО «Студия „Панорама“», ООО «Форвард-Фильм » по заказу НТВ, 2009 г.