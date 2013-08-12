О сериале

Относительно спокойный Битово всерьез лихорадит. Бандиты вышли на тропу войны, и команде бесстрашного Степана Кручи опять приходится бороться за мир на своей земле. Круча, всегда держащий руку на пульсе города, во что бы то ни стало найдет каждого преступника и добьется справедливости. Любой ценой. Пусть даже на кону будет стоять его собственная жизнь.



Все бандиты города не только знают, но и уважают Кручу. Даже руководитель битовской преступной группировки — авторитет Сафрон — старается быть осторожным, ведь знает: Волчара «фильтрует» все, что касается криминала. Сафрон — сторонник принципа «худой мир лучше доброй ссоры» и всегда готов пойти на компромисс со Степаном, чтобы избежать лишней крови.



В четвертом сезоне команда Кручи потеряет одного из своих бойцов: во время очередного «дела» тяжело ранят Максима Ботнева. На его место придет молодой капитан Вадим Рубакин — энергичный и честолюбивый парень, с которым Круче предстоит найти общий язык. С одной стороны Степану не нравится его пижонство, а с другой — Рубакин мастерски работает кулаками, а Круча всегда уважал не только ум, но и силу. А сейчас местным органом правопорядка силы очень нужны, ведь по городу прокатилась серия дерзких убийств. Убивают людей, но не простых жителей, а тех, кто перевозил оружие. Степану и его команде предстоит выявить не только организаторов этого преступного бизнеса, но и тех, кто стоит за цепочкой таинственных убийств. Неужели кто-то из местных бандитов взялся за старое?



Авторы сценария: Владимир Платов, Александр Кореньков, Марина Покровская, Дмитрий Каморин.

Режиссер- постановщик: Слава Падалка.

Режиссер съемок: Андрей Комков.

Режиссер: Алексей Радушкевич.

Оператор-постановщик : Вадим Бузуев.

Художник-постановщик : Владислав Жоров.

Композитор: Виталий Истомин.

В главной роли: Сергей Плотников.

В ролях: Сергей Пиотровский, Антон Семкин, Юрий Тарасов, Роман Курцын, Константин Глушков и др.

Производство: ООО «Центр Кинопроизводства» по заказу ООО «Форвард Фильм», 2011 г.