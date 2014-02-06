О сериале

По знаменитому петербургскому адресу — Литейный проспект, дом 4 — располагается офис Спецотдела, занимающегося раскрытием неординарных уголовных дел: шпионаж, секретные операции, связанные с охраной новых военных технологий, особо крупные международные финансовые аферы, убийства высокопоставленных лиц, похищения людей, захват заложников. Руководителем отдела назначен генерал Шаламов. Под его началом трудится хорошо всем знакомая команда профессионалов: бывший работник ФСБ Ухов, психоаналитик Настя Мельникова, адвокат Нилов, бывший спецназовец Селин и компьютерный гений Грошев.



Дела, нередко государственной важности, расследуемые сотрудниками ведомства на Литейном, — сложны и драматичны. Однако тяжелая и опасная работа не отменяет личную жизнь героев, ведь сотрудники Спецотдела — живые люди со своими радостями и горестями. Даже в критических ситуациях — как в работе, так и в жизни — неунывающие профессионалы с Литейного всегда вместе, потому что только в команде они способны совершать настоящие поступки и раскручивать самые сложные преступные комбинации!



Режиссеры-постановщики : Сергей Щербин, Максим Бриус, Алексей Гусев, Андрей Астраханцев и др.

В главных ролях: Евгений Сидихин, Алексей Нилов, Сергей Селин, Анастасия Мельникова, Андрей Федорцов, Анвар Либабов.

Производство: «Триикс Медиагруп» по заказу НТВ, 2008 г.