О сериале

История о тех, чья работа «на первый взгляд как будто не видна». Сериал рассказывает о сотрудниках правоохранительных органов, обеспечивающих защиту свидетелей опасных преступлений.



Накануне проводов на пенсию подполковнику Николаю Медведеву приходится участвовать в операции по задержанию опасного преступника — известного киллера по прозвищу Жгут. Понимая, что этот матерый уголовник играючи обойдет засаду, Медведев принимает решение задержать его самостоятельно, и это ему удается. Оперативника вызывает к себе начальник — генерал Киреев — и предлагает вместо тихого ухода на пенсию возглавить новый экспериментальный отдел, которому предстоит заниматься защитой свидетелей, на жизнь и здоровье которых покушаются в связи с расследованием некоторых уголовных дел. Не сразу, но Николай принимает предложение в обмен на обещание полной свободы действий и разрешение самостоятельно подобрать команду. Николай выбрал троих проверенных оперативников — Кондаурова, Клёнова и Малича.



Их методы работы и неоднозначное прошлое вызывают раздражение у руководства, но в их честности и бескорыстности нет никаких сомнений. Он специально выбрал тех, на кого можно положиться в любой ситуации. Первое дело новой команды оказывается связано с недавним задержанием Жгута. Единственным свидетелем, показания которого могут помочь упрятать киллера за решетку на долгие годы, оказывается восьмилетний мальчик. Медведев берет ребенка и его мать под защиту. Подельники Жгута и особенно его последний заказчик — криминальный авторитет Кубик — готовы дорого заплатить, чтобы киллер избежал наказания, ведь он слишком много знает и не собирается держать язык за зубами. Когда маму мальчика не удается подкупить и запугать, бандиты нанимают профессиональных киллеров. Перед Николаем Медведевым и его командой стоит нелегкая задача: спасти ребенка и обезвредить бандитов, готовых на все, лишь бы свидетель не дал показаний.



Справится ли команда со своим первым делом по защите свидетеля, ведь на кону не только судьба ребенка, но и их собственные жизни?





Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.

Режиссер-постановщик : Александр Устюгов.

Оператор-постановщик : Тимур Искяндаров.

Композиторы: Алексей Пекарин при участии Стаса Солодкина и Евгения Вирцера.

В ролях: Сергей Цепов, Денис Шевченко, Андрей Феськов, Илья Исаев, Хельга Филиппова, Виталий Коваленко, Юрий Ицков, Сергей Уманов, Татьяна Аптикеева, Рудольф Кульд, Дмитрий Поддубный, Борис Войцеховский, Александр Марушев, Полина Неведомская, Елизавета Макарова, Всеволод Мосюк.

Производство: студия «Панорама», ООО «Форвард-Фильм », 2010 г.