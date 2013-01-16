О сериале

Остросюжетный сериал о жизни четырех друзей детства: Саши Белова, Космоса Холмогорова, Вити Пчёлкина и Валеры Филатова. Повзрослев, ребята выбирают разные жизненные пути: Космос и Пчёла становятся рэкетирами, Фил участвует в боях без правил, Белов после службы в армии готовится к поступлению в институт.



Однако цепочка случайностей, тайных заговоров и хитроумных интриг приводит к тому, что друзья вновь объединяются, защищая собственные жизни. Теперь парни прокладывают себе дорогу в криминальном мире и волею судеб превращаются в одну из самых сплоченных и влиятельных группировок…



Режиссер: Алексей Сидоров.

Авторы сценария: Алексей Сидоров, Игорь Порублев, Александр Велединский.

В ролях: Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Андрей Панин, Николай Еременко-мл ., Валентина Теличкина, Михаил Жигалов, Мария Аронова, Алла Мещерякова, Александра Буданова, Виктор Павлов, Мария Порошина, Яна Шивкова, Виталий Безруков, Даниил Страхов, Ян Цапник, Вячеслав Гришечкин, Светлана Чуйкина, Александр Иншаков, Валентина Теличкина, Леонид Куравлев и др.

Производство: «Аватар-Фильм », Россия, 2002 г.