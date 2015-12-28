О сериале

Это честная история настоящей армейской дружбы. История тех, для кого справедливость, благородство и честь офицера — не абстрактные понятия из пыльных книг.



Действие второй части сериала, как и первой, начинается 2 августа, в День ВДВ. Но на этот раз праздник у голубых беретов омрачен трагической новостью: их друг Костя, весельчак и балагур, разбился на мотоцикле. Во время его похорон армейские друзья Макар, Леня и Сергей знакомятся с Алексом, младшим братом погибшего. И там же, на кладбище, ребята вступаются за подростков, которых терроризируют местные бандиты. Как известно из первого сезона, настоящие герои всегда идут до конца. И вот уже перед ними — изнанка мафии, зарабатывающей миллионы на армии нищих и похищающей детей, чтобы превращать их в новых попрошаек. Бандиты не потерпят угроз от какой-то четверки бывших десантников-идеалистов . Сначала один из друзей попадет в руки мафии, а вскоре и за остальными начинается настоящая охота. Но главное оружие бандитов — страх, которого у голубых беретов нет по определению. И закон у бойцов простой: не отступать, не сдаваться и не бросать своих. Вместе, плечом к плечу, они выступят против целой сети городских банд, имеющих к тому же легальное прикрытие на высоком уровне.



Сложнейшие каскадерские трюки и профессионально поставленные драки, перестрелки из всех видов стрелкового оружия, сюжет с несколькими неизвестными и песни легендарной группы «Чайф», написанные специально для сериала. Но самое главное — «Братаны-2 » — честная история настоящих мужчин, офицеров, которые снова не смогли остаться равнодушными и пройти мимо чужой беды.



Автор сценария: Камиль Закиров.

Режиссер-постановщик : Сергей Лялин.

Операторы-постановщики : Юрий Любшин, Сергей Зубиков.

Композитор: Борис Кинер.

Музыка: Вячеслав Горбатов, Владимир Шахрин (группа «Чайф»).

В ролях: Алексей Кравченко, Сергей Селин, Антон Хабаров, Даниил Воробьев, Борис Клюев, Анна Чиповская, Виктория Фишер, Равшана Куркова, Никита Панфилов, Сергей Векслер, Юрий Шерстнев, Артем Осипов, Надежда Борисова, Юрий Беляев, Николай Добрынин, Юрий Осипов, Александра Флоринская, Дарья Калмыкова, Наталья Коренная и др.

Продюсеры: Андрей Тартаков, Юрий Осипов, Валентин Опалев, Влад Ряшин.

Производство: ООО «Телекомпания „Мостелефильм“», 2010 г.

