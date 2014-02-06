О сериале

Жизнь города полна криминальных событий: убийства, кражи, изнасилования… 25 часов в сутки, круглогодично, фактически без права на собственную жизнь идет работа на пределе человеческих возможностей.



Верные своему делу сыщики доведут до конца любое, даже самое «глухое» дело, будь то нападение на человека, похожее на криминальную разборку, или череда страшных преступлений, совершаемых серийным убийцей. Майору Шпагину не привыкать рисковать своей жизнью — работа-то «собачья», но как он будет действовать, когда главный противник — изощренный маньяк — выберет своей целью родных и близких сыщика? И что ждет во время чужого дежурства начальника отдела убийств Михаила Мельникова, судьба которого полностью зависит от поимки опасного преступника, расправляющегося со всеми, кто хоть раз видел его?



Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.

Режиссер-постановщик : Дмитрий Парменов.

Оператор-постановщик : Алексей Солодов.

Композитор: Павел Мальков.

В ролях: Владислав Резник, Виталий Коваленко, Светлана Щедрина, Юлия Шубаева, Игорь Масюк, Александр Овчинников, Василий Реутов, Анатолий Худолиев.

Продюсер: Ада Ставиская.

Сопродюсер: Андрей Каморин.

Производство: Россия, 2007 г.