О сериале
В городе происходит ряд загадочных убийств, в том числе — убийство жены известного журналиста Максима Недогонова. По версии следствия, эти преступления — дело рук маньяка. Недогонов вычисляет, где может скрываться преступник. Чтобы развязать себе руки, Максим определяет свою дочку Ташу в пансионат, а сам принимает решение лечь «полечиться» к Марецкому — бывшему сопернику, у которого он когда-то увел невесту. Желание попасть в качестве пациента в клинику для душевнобольных обусловлено тем, что в ней в качестве «подопытного кролика» и содержится маньяк-убийца по прозвищу Папа. Но главврач попадает в автокатастрофу, и Недогонов вынужден бежать из психушки. Во время побега Максима подставляют, обвиняя в убийстве депутата…
Скрываясь ото всех, журналист знакомится со слепой Кристиной — девушкой изумительной красоты, преданности и необычайной смелости, которая не раз спасет ему жизнь и станет в скором времени его верной помощницей и возлюбленной. Он беглец, и помочь ему может только она — слепая девушка с таинственным даром! Однако не все так просто…
Авторы сценария: Алексей Тагушев, Илья Замешаев, Марианна Сокольская.
Режиссер-постановщик: Пётр Амелин.
Операторы-постановщики: Валерий Мюльгаут, Сергей Некрасов.
Композитор: Максим Кошеваров.
В ролях: Илья Шакунов, Светлана Иванова, Михаил Елисеев, Сергей Барковский, Серафима Низовская, Андрей Терентьев и др.
Производство: ООО «Гамма-продакшн» по заказу НТВ, 2011 г.