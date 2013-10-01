О сериале

В городе происходит ряд загадочных убийств, в том числе — убийство жены известного журналиста Максима Недогонова. По версии следствия, эти преступления — дело рук маньяка. Недогонов вычисляет, где может скрываться преступник. Чтобы развязать себе руки, Максим определяет свою дочку Ташу в пансионат, а сам принимает решение лечь «полечиться» к Марецкому — бывшему сопернику, у которого он когда-то увел невесту. Желание попасть в качестве пациента в клинику для душевнобольных обусловлено тем, что в ней в качестве «подопытного кролика» и содержится маньяк-убийца по прозвищу Папа. Но главврач попадает в автокатастрофу, и Недогонов вынужден бежать из психушки. Во время побега Максима подставляют, обвиняя в убийстве депутата…



Скрываясь ото всех, журналист знакомится со слепой Кристиной — девушкой изумительной красоты, преданности и необычайной смелости, которая не раз спасет ему жизнь и станет в скором времени его верной помощницей и возлюбленной. Он беглец, и помочь ему может только она — слепая девушка с таинственным даром! Однако не все так просто…



Авторы сценария: Алексей Тагушев, Илья Замешаев, Марианна Сокольская.

Режиссер-постановщик : Пётр Амелин.

Операторы-постановщики : Валерий Мюльгаут, Сергей Некрасов.

Композитор: Максим Кошеваров.

В ролях: Илья Шакунов, Светлана Иванова, Михаил Елисеев, Сергей Барковский, Серафима Низовская, Андрей Терентьев и др.

Производство: ООО «Гамма-продакшн » по заказу НТВ, 2011 г.