О сериале

Серые и гулкие дворы-колодцы , пьянство и драки, «оборотни в погонах» и опустившиеся люди — это та часть жизни города на Неве, которую не показывают туристам, реальная и пугающая изнанка современного Питера. В каждом городе существует своя каста «неприкасаемых», асоциальных элементов или, попросту говоря, бомжей — людей, без определенного места жительства. К ним относится и герой нового захватывающего сериала «Бомж» — Борис Жуков в исполнении актера Андрея Егорова.



Он лихо хлещет водку из горла, спит в подвале, сдает найденные на улицах северной столицы бутылки и алюминиевые банки, чем и зарабатывает себе на нехитрое пропитание. Но раз в год он берет напрокат дорогой костюм, в ближайшем магазине парфюмерии опрыскивает себя с ног до головы дорогим ароматом, покупает роскошный букет роз и дарит их бывшей жене. Их встреча всегда проходит в присутствии ее нового мужа, который наблюдает за происходящим, сидя в машине.



Казалось бы, обычная грустная история. Но все не так просто: сценаристам удалось закрутить захватывающий сюжет, в котором есть место дракам, погоням, убийствам, взрывам, предательствам и, конечно, любви. Наш герой оказывается не обычным опустившимся алкоголиком, а человеком с трагической судьбой. В прошлом Борис Михайлович Жуков — офицер, который служил когда-то старшим помощником капитана на торговом судне и неоднократно совершал опасные плавания по неспокойным морям в районе Африканского рога. В ходе одного из таких путешествий на корабль напали пираты, вся команда была уничтожена, а Борис оказался в плену. Только благодаря исключительному мужеству и силе воли, а также своей невероятной удачливости Жуков оказался на свободе и вернулся на родину. Но там недавнего пленника ожидали новые испытания. Его супруга, отчаявшись вновь увидеть мужа, продала квартиру и вновь вышла замуж. Друзей судьба раскидала по всему свету, а работодатели давно вычеркнули Бориса из списка живых. Единственным другом этого глубоко травмированного человека осталась водка, которая довольно быстро опустила его на «самое дно».



Находясь в глубокой депрессии, Жуков постепенно становится бездомным бродягой. Однако даже в этом бедственном положении бывший моряк не теряет чувства собственного достоинства, живет отдельно от остальной нищей братии, сторонясь нечистоплотных «коллег», не брезгующих мелким воровством. Однажды в импровизированном жилище Бориса появляется неожиданный гость — соседский мальчик Сережа Панин. Но так и не начавшееся приятельство неожиданно прерывается самым жестоким образом: Сережу крадут прямо на глазах Бориса.



Сразу после этого мирная жизнь питерского бомжа Жукова превращается в лихой детектив. Попытка спасти подростка и добиться справедливости приводит к еще более неожиданным и трагическим последствиям: участковый, которому имел неосторожность пожаловаться Жуков, гибнет прямо на рабочем месте от рук неизвестного убийцы, и в преступлении обвиняют именно Бориса. На его поиски бросают лучшие силы местного убойного отдела. Всякий, кто помогает Жукову, оказывается мертвым, и за героем начинает тянуться кровавый след. Но, несмотря на все опасности, он считает своим долгом докопаться до истины и вывести преступников на чистую воду…



Авторы сценария: Максим Есаулов, Андрей Романов.

Режиссер-постановщик : Алексей Богданов.

Оператор-постановщик : Дмитрий Казаков.

Художник — постановщик: Артем Агапов.

Композитор: Павел Завьялов.

В ролях: Андрей Егоров, Артем Карасев, Никита Емшанов, Виктор Бабич, Наталья Ткаченко, Данил Кокин, Андрей Пынзару, Нодари Джанелидзе, Андрей Гульнев, Виктор Выбриенко, Наталья Парашкина, Татьяна Иванова и др.

Продюсер: Ада Ставиская.

Производство: ООО «Студия „Панорама“», «Форвард Фильм», 2010 г.