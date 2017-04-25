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Название: NTV.RU
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «NTV.RU»: Акционерное общество «Телекомпания НТВ».
Главный редактор СМИ сетевого издания «NTV.RU»: Демков К. С.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «NTV.RU»: +7 (495) 287-72-00
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «NTV.RU»: www@ntv.ru.
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