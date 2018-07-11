Генсек НАТО выступил против изоляции России

НАТО
по-прежнему не признаёт воссоединения РФ и Крыма, однако это не повод для изоляции России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг: «Мы по-прежнему не признаем присоединения Крыма, вмешательство в выборы других стран, но из-за этого нельзя изолировать Россию».
Он заявил, что Россия «вмешивалась во внутренние дела других государств». В пример он привел отравление в Солсбери и попытку государственного переворота в Черногории. Однако и это не должно приводить к изоляции России, добавил Столтенберг.
Йенс Столтенберг: «Я думаю наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать с Россией, чтоб снизить напряженность».
По его словам, диалог с Россией необходим, даже если в НАТО не верят в возможность улучшения отношений, передает «Интерфакс».
Также Столтенберг заявил, что непосредственной угрозы для членов НАТО со стороны России не существует. Однако в альянсе обеспокоены напористой политикой России, применяющей силу против своих соседей, подчеркнул генсек НАТО.
В пример он привел вооруженные конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских «войск в Молдавии против воли ее правительства», действия РФ в киберпространстве и «многую другую пагубную активность России».
Сегодня в Бельгии открывается двухдневный саммит НАТО. В официальной повестке переговоров — увеличение расходов на оборону, в том числе на фоне мнимой российской угрозы, а также создание особых военных батальонов.
Он заявил, что Россия «вмешивалась во внутренние дела других государств». В пример он привел отравление в Солсбери и попытку государственного переворота в Черногории. Однако и это не должно приводить к изоляции России, добавил Столтенберг.
Йенс Столтенберг: «Я думаю наоборот, когда отношения напряжены, важно разговаривать с Россией, чтоб снизить напряженность».
По его словам, диалог с Россией необходим, даже если в НАТО не верят в возможность улучшения отношений, передает «Интерфакс».
Также Столтенберг заявил, что непосредственной угрозы для членов НАТО со стороны России не существует. Однако в альянсе обеспокоены напористой политикой России, применяющей силу против своих соседей, подчеркнул генсек НАТО.
В пример он привел вооруженные конфликты на Украине и в Грузии, наличие российских «войск в Молдавии против воли ее правительства», действия РФ в киберпространстве и «многую другую пагубную активность России».
Сегодня в Бельгии открывается двухдневный саммит НАТО. В официальной повестке переговоров — увеличение расходов на оборону, в том числе на фоне мнимой российской угрозы, а также создание особых военных батальонов.
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