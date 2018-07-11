Макрон с женой посетят финал ЧМ-2018 в Москве

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой прибудет на финал чемпионата мира по футболу — 2018.
О намерении Макрона посетить финальный матч с участием французской сборной сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов между Макроном и Владимиром Путиным, который также намерен посетить финал проходящего в России чемпионата.
Ранее Путин поздравил французского коллегу с победой национальной сборной в матче ½ финала чемпионата мира по футболу. Сборная Франции оказалась в финале мундиаля после победы над командой Бельгии со счетом 1:0.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов между Макроном и Владимиром Путиным, который также намерен посетить финал проходящего в России чемпионата.
Ранее Путин поздравил французского коллегу с победой национальной сборной в матче ½ финала чемпионата мира по футболу. Сборная Франции оказалась в финале мундиаля после победы над командой Бельгии со счетом 1:0.
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