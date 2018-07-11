    Макрон с женой посетят финал ЧМ-2018 в Москве

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    Макрон с женой посетят финал ЧМ-2018 в Москве

    Макрон с женой посетят финал <nobr>ЧМ-2018</nobr> в Москве

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой прибудет на финал чемпионата мира по футболу — 2018.

    О намерении Макрона посетить финальный матч с участием французской сборной сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов между Макроном и Владимиром Путиным, который также намерен посетить финал проходящего в России чемпионата.

    смотретьФранция вышла в финал чемпионата мира по футболу
    Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу
    Ранее Путин поздравил французского коллегу с победой национальной сборной в матче ½ финала чемпионата мира по футболу. Сборная Франции оказалась в финале мундиаля после победы над командой Бельгии со счетом 1:0.

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