Экс-министр обороны Украины гарантировал суд над Порошенко

Пётр Порошенко пойдет под суд за преступные действия на посту президента страны. Об этом заявил бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.
Анатолий Гриценко: «Я гарантирую, что президент Порошенко пойдет под суд. Там, где он нарушил закон, где его преступные действия или преступная бездеятельность создали тяжелые для страны последствия, от ответственности он не уйдет никуда».
Кроме этого, Гриценко признался, что испытывает чувство стыда, поскольку страну представляет президент, увязший в коррупции.
На Украине 31 марта 2019 года пройдут президентские выборы. Согласно последним опросам, Гриценко занимает в рейтинге второе место (11,7%) вслед за лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко (16%). Петра Порошенко сейчас поддерживают лишь 8,6% украинцев.
Между тем Тимошенко на прошлой неделе заявила, что Порошенко попытается сорвать выборы. Для этого он, по ее мнению, прибегнет к активизации боевых действий.
Кроме этого, Гриценко признался, что испытывает чувство стыда, поскольку страну представляет президент, увязший в коррупции.
На Украине 31 марта 2019 года пройдут президентские выборы. Согласно последним опросам, Гриценко занимает в рейтинге второе место (11,7%) вслед за лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко (16%). Петра Порошенко сейчас поддерживают лишь 8,6% украинцев.
Между тем Тимошенко на прошлой неделе заявила, что Порошенко попытается сорвать выборы. Для этого он, по ее мнению, прибегнет к активизации боевых действий.
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