Авария с участием Джорджа Клуни попала на видео

ДТП с участием американского актера Джорджа Клуни зафиксировали камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как голливудский актер едет на скутере и врезается в автомобиль.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что авария произошла по вине водителя Mercedes, который совершил резкий маневр на дороге. После ДТП голливудский актер был госпитализирован, однако его жизни ничто не угрожает.
Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. На Сардинию 57-летний американский актер приехал для съемок сериала по мотивам романа писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22».
Сейчас Клуни находится в отделении скорой помощи в городе Ольбия на северо-востоке острова. На Сардинию 57-летний американский актер приехал для съемок сериала по мотивам романа писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22».
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