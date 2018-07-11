    Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

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    Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

    Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

    Игорь Чуян освобожден от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Отмечается, что Чуян, руководивший ведомством с 19 января 2009 года, покинул пост по собственной инициативе.

    Другим распоряжением премьер назначил главой Росалкогольрегулирования Игоря Алёшина, освободив его от занимаемой должности.

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