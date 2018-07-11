Медведев сменил руководителя Росалкогольрегулирования

Игорь Чуян освобожден от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Отмечается, что Чуян, руководивший ведомством с 19 января 2009 года, покинул пост по собственной инициативе.
Другим распоряжением премьер назначил главой Росалкогольрегулирования Игоря Алёшина, освободив его от занимаемой должности.
Другим распоряжением премьер назначил главой Росалкогольрегулирования Игоря Алёшина, освободив его от занимаемой должности.
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