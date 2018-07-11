Сирийские власти за месяц восстановят электроснабжение в Восточной Гуте

Сирийские власти в течение месяца планируют восстановить водо- и электроснабжение во всех населенных пунктах Восточной Гуты, пострадавших от войны. Но люди, невзирая на бытовые проблемы, счастливы вновь оказаться в своих домах, пусть и разрушенных. Только за последние несколько дней в область Дамаска из Ливана вернулись около 700 беженцев.

В пригороде Дамаска, в районах, еще недавно находившихся под контролем боевиков, теперь грохочут не танки, а строительная техника. Рабочие разбирают завалы и руины. Чтобы понять масштаб работы, которую предстоит проделать дамасским коммунальщикам, не обязательно поднимать документы с цифрами. Достаточно прогуляться по любой из улиц на окраине. Со всего города предстоит вывезти миллионы тонн строительного мусора.



Еще задолго до расчистки территорию проверили российские саперы. Теперь сирийские специалисты могут работать без опаски. Они обещают, что всего через полгода там будет город-сад. Восстановление разрушенной инфраструктуры — сейчас задача государственной важности.



Ала Ибрахим, губернатор провинции Дамаск: «Мы благодарны России за оказанную помощь в восстановлении. Другие страны, к сожалению, предложили лишь помочь с расчисткой завалов. По плану в течение месяца во всех населенных пунктах Восточной Гуты должно быть восстановлено электро- и водоснабжение, чтобы у людей были все условия для жизни. В первую же очередь мы восстанавливаем школы и больницы».



Постепенно меняется облик всего города. В уже отремонтированные дома возвращаются местные жители, некогда бежавшие от войны в более безопасные районы и соседние страны. Только из Ливана за последние несколько дней вернулись около миллиона человек.



Подробности — в видеоматериале.