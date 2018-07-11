Шойгу назвал причину напряженности между Россией и США

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские элиты нагнетают напряжение в отношениях между Россией и Соединенными Штатами.
Как отметил министр, США называют причиной кризиса в двусторонних отношениях «агрессивные» действия РФ на международной арене. Министр дал интервью итальянскому изданию il Giornale.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван якобы агрессивными действиями России на международной арене. Однако, по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на „американский“ и „неправильный“».
Министр обороны напомнил, что «именно США за последние годы в одностороннем порядке разорвали ключевые соглашения, составляющие костяк глобальной безопасности».
Сергей Шойгу: «Вопреки обещаниям, данным советскому руководству во время процесса объединения Германии, Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток к нашим границам».
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что президентам предстоит «серьезный разговор»: ожидается, что Путин и Трамп обсудят двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине и разоружение.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «От американской стороны мы часто слышим, что кризис в двусторонних отношениях вызван якобы агрессивными действиями России на международной арене. Однако, по нашему глубокому убеждению, напряжение в наших отношениях все это время искусственно нагнеталось теми американскими элитами, которые убеждены, что мир делится на „американский“ и „неправильный“».
Министр обороны напомнил, что «именно США за последние годы в одностороннем порядке разорвали ключевые соглашения, составляющие костяк глобальной безопасности».
Сергей Шойгу: «Вопреки обещаниям, данным советскому руководству во время процесса объединения Германии, Вашингтон инициировал расширение НАТО на восток к нашим границам».
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Это будет первая полноформатная встреча двух лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что президентам предстоит «серьезный разговор»: ожидается, что Путин и Трамп обсудят двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине и разоружение.
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